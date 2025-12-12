Treinador do Liverpool afirma que conversará com Salah: 'Não há motivos'

Arne Slot afirmou que conversará com Mohamed Salah antes de definir se o atacante fará parte do elenco do Liverpool na partida deste sábado (13) contra o Brighton, pela Premier League. A situação ocorre em meio ao descontentamento público do egípcio com seu tempo de jogo, ao ficar de fora dos últimos três jogos da equipe.

Salah, que ficou fora da lista para o duelo contra a Inter de Milão na terça-feira pela Champions League, declarou após o empate contra o Leeds United que havia sido "abandonado" pelo clube. Ele também disse ter "conquistado seu lugar" na equipe. O atacante de 33 anos assinou um novo contrato de dois anos em abril.

Questionado sobre o futuro do jogador, Slot afirmou que não vê motivos para desejar sua saída. O treinador ressaltou que uma nova conversa definirá os próximos passos.

— Vou conversar com o Salah esta manhã, e o resultado dessa conversa determinará o que acontecerá amanhã. Não tenho motivos para não querer que ele fique — declarou Slot.

Arne Slot, técnico do Liverpool, durante jogo contra Galatasaray na Champions (Foto: Yasin AKGUL / AFP)

Salah vive fase tensa

Salah não participou de duas das últimas três partidas do Liverpool na Premier League. Sua última atuação ocorreu no empate contra o Sunderland, em 3 de dezembro, quando entrou no segundo tempo. Ele não inicia uma partida como titular desde 26 de novembro, na derrota para o PSV pela Liga dos Campeões. Na atual temporada, marcou cinco gols em 18 jogos entre Premier League e Champions.

Slot ressaltou que a ausência do atacante na viagem a Milão foi uma decisão tomada pelo clube, com participação direta dele, mas garantiu que decisões de escalação continuam sob sua responsabilidade.

O jogador é constantemente ligado a um futuro na Arábia Saudita, e dirigentes da liga local mantêm interesse em sua contratação. Após o jogo contra o Brighton, Salah se apresentará à seleção do Egito para disputar a Copa Africana de Nações, entre 21 de dezembro e 18 de janeiro, no Marrocos.

Salah aplaudindo após vitória do Liverpool sobre o Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)

