'Craque do hexa': atuação de brasileiro na Premier League chama atenção

Os jogos da Premier League deste sábado (18) movimentaram as redes sociais. A atuação de um brasileiro, inclusive, foi um dos grandes assuntos do dia. Contra o Chelsea, Matheus Cunha marcou um belo gol e foi lembrado por torcedores.

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Aos 43 minutos do duelo entre Chelsea e Manchester United, no Stamford Bridge, Matheus Cunha recebeu bom passe de Bruno Fernandes e fuzilou para abrir o placar. Foi o oitavo gol do atacante brasileiro na Premier League.

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Nas redes sociais, Matheus foi muito exaltado pelo gol marcado contra o Chelsea. Convocado com frequência para a Seleção Brasileira, o jogador é uma das esperanças de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Veja os comentários sobre o jogador durante o duelo da Premier League:

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Matheus Cunha comemora gol no United pela Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

Veja comentários sobre Matheus Cunha

Rodada da Premier League teve momento preocupante com brasileiro

O sábado (18) de Premier League trouxe uma notícia preocupante para os torcedores do Chelsea e, principalmente, para a comissão técnica da Seleção Brasileira. Durante o clássico contra o Manchester United, disputado em Stamford Bridge, o atacante Estêvão foi obrigado a deixar o gramado precocemente, aparentando fortes dores físicas.

O lance ocorreu logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque fulminante do Chelsea, Estêvão disparou em velocidade e, mesmo após um pequeno tropeço que desequilibrou sua corrida, demonstrou frieza para prosseguir e finalizar contra a meta dos Red Devils. No entanto, o momento de euforia durou pouco: imediatamente após o chute, o atleta colocou a mão na parte posterior da coxa direita, indicando que havia sentido algo na musculatura.

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