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Cristiano Ronaldo se casa após 10 anos de relacionamento

Português conheceu Georgina Rodríguez em 2016

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 17:57
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Cristiano Ronaldo e Georgina noivos
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez (Foto: Reprodução/ Instagram)

Georgina Rodríguez, de 32 anos, e Cristiano Ronaldo, de 41, anunciaram o casamento nesta terça-feira (11) por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. A cerimônia ocorreu em Cascais, Portugal, segundo a CNN Portugal.

O post no Instagram registra as mãos do casal com alianças douradas e traz apenas as iniciais "C e G" acompanhadas de um emoji de coração vermelho. Em poucos minutos, a publicação ultrapassou um milhão de curtidas.

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A união entre Cristiano Ronaldo e Georgina foi celebrada em cerimônia intimista com a presença dos cinco filhos do jogador. O casamento ocorre exatamente um ano depois do anúncio do noivado, que veio após nove anos de relacionamento.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem cinco filhos juntos (Foto: Reprodução/ Instagram)
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos há 10 anos (Foto: Reprodução/ Instagram)<br>

Veja postagem do casal

História de Georgina e Cristiano Ronaldo

Georgina e Cristiano Ronaldo se conheceram em meados de 2016, quando ela trabalhava como vendedora em uma loja de luxo em Madrid, na Espanha. O atleta visitou o estabelecimento e, depois de retornar ao local para saber se ela estaria em um evento, os dois voltaram a se encontrar e iniciaram o relacionamento.

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Antes do casamento, rumores sobre a cerimônia já circulavam entre internautas e veículos da imprensa internacional, sobretudo após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. Nenhuma confirmação oficial havia sido dada até a publicação desta terça-feira.

Ao longo do relacionamento, Cristiano Ronaldo chegou a ser criticado pela demora no pedido de casamento. No reality show "Soy Georgina", produção da Netflix sobre a trajetória da argentina, o jogador afirmou que esperava "o momento certo" e que os dois deveriam sentir "aquele clique" antes de realizar a cerimônia.

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No noivado, Cristiano Ronaldo presenteou Georgina com um anel de diamante avaliado em pouco mais de R$ 32 milhões e um Porsche Taycan elétrico avaliado em quase R$ 500 mil.

O casal tem dois filhos biológicos juntos: Alana Martina e Bella Esmeralda. Os dois também são pais dos gêmeos Eva e Mateo, nascidos por barriga de aluguel. Ronaldo ainda é pai de Cristiano Jr., primogênito fruto de um relacionamento anterior.

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