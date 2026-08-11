PSG x Aston Villa: onde assistir ao jogo da Supercopa da Europa As equipes se enfrentam pela Supercopa do Europa

PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, pela decisão da Supercopa da Europa. A partida coloca frente a frente os atuais campeões da Champions League e da Europa League. A partida terá transmissão da TNT e SBT.

Ficha do jogo PSG AVL Final Supercopa da Europa Data e Hora quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília) Local Red Bull Arena, em Salzburgo, Áustria Árbitro Omar Artan (Somália) Assistentes Liban Abdoulrazack Ahmed (Djibouti) e Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Quênia) Var Marco Di Bello (Itália) Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes para o jogo?

O PSG chega à decisão após conquistar o bicampeonato da Champions League e busca mais um título continental. Na temporada passada, o time francês também levantou a taça da Supercopa da Uefa, depois de empatar em 2 a 2 com o Tottenham e vencer nos pênaltis.

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O técnico Luis Enrique terá dois reforços importantes para a decisão. O goleiro Safonov está recuperado de lesão, enquanto Nuno Mendes retorna após o problema físico sofrido durante a Copa do Mundo. A equipe deve manter a base que conquistou o título europeu, com Dembélé, Doué e Kvaratskhelia no setor ofensivo.

Do outro lado, o Aston Villa tenta conquistar a Supercopa da Uefa pela segunda vez em sua história. O clube inglês foi campeão em 1982, quando a competição ainda era disputada em dois jogos. Na ocasião, perdeu por 1 a 0 para o Barcelona na Espanha, mas venceu a partida de volta por 3 a 0.

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O técnico Unai Emery deve manter a formação utilizada no amistoso contra o Bayern de Munique. O goleiro Emiliano Martínez, que defendeu a Argentina na Copa do Mundo, fará seu primeiro jogo como titular após o período de férias. O brasileiro João Gomes aparece entre os titulares, enquanto Garnacho também deve começar a partida.

Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos. Se a igualdade persistir, o campeão será definido nos pênaltis.

Tudo sobre PSG x Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 🆚 Aston Villa

Supercopa da Uefa 2026

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Red Bull Arena, em Salzburgo, Áustria

📺 Onde assistir: SBT e TNT

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.

Técnico: Luis Enrique.

🟣 Aston Villa

Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Maatsen; João Gomes, Kamara, McGinn, Buendía e Garnacho; Watkins.

Técnico: Unai Emery.

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As equipes se enfrentam pela Supercopa do Europa (Foto: Arte/Lance!)

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