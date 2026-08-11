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Quem apita o duelo entre PSG e Aston Villa pela Supercopa da Uefa?

Somali Omar Artan faz estreia na Europa em decisão entre PSG e Aston Villa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 17:10
Atualizado há 36 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que era esperado para apitar jogos durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, mas teve sua entrada nos Estados Unidos negada, é recebido ao chegar ao Aeroporto Internacional Aden Abdulle Osman em Mogadíscio, Somália
Eleito o melhor árbitro da África, o somali Omar Artan fará sua estreia no futebol europeu na decisão da Supercopa da Uefa (Foto: Reuters / Feisal Omar)

A decisão da Supercopa da Uefa entre PSG e Aston Villa, disputada em Salzburg, na Áustria, terá um marco histórico no apito. O somali Omar Artan, de 34 anos, foi o escolhido pela entidade europeia para comandar o duelo entre o campeão da Champions League e o vencedor da Liga Europa. A escalação é fruto de um acordo de cooperação assinado em abril entre a Uefa e a Confederação Africana de Futebol (CAF).

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Anunciado para o confronto ainda em junho, Artan viveu momentos de grande celebração ao desembarcar na capital da Somália, Mogadíscio, onde foi recebido com festa por autoridades e torcedores locais. O árbitro, que perdeu o pai na juventude e iniciou a carreira apitando partidas escolares e de futebol de bairro em seu país, ostenta o escudo da Fifa desde 2018 e foi eleito o melhor árbitro do continente africano no ano passado.

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Árbitro Omar Abdulkadir Artan é recebido com festa na Somália após ser barrado pelos EUA para a Copa do Mundo
Eleito o melhor árbitro da África, o somali Omar Artan fará sua estreia no futebol europeu na decisão da Supercopa da Uefa (Foto: EFE / FolhaPress)

A oportunidade representa a estreia do juiz em um jogo no continente europeu. Nos últimos meses, em preparação para a decisão, Artan manteve o ritmo de jogo apitando na liga local somali, comandando partidas em Ruanda e dirigindo a final do Campeonato do Kuwait. Ele será auxiliado pelos assistentes Liban Abdoulrazack Ahmed, do Djibuti, e Stephen Eleazar Onyango Yiembe, do Quênia. A operação do VAR ficará sob a responsabilidade do italiano Marco di Bello.

A conquista foi celebrada por dirigentes e pelo próprio juiz, que destacou o orgulho de representar a comunidade africana e somali em um evento de alcance global. O presidente da CAF, Patrice Motsepe, classificou a indicação como uma grande honra e um exemplo do futebol unindo pessoas. Para Artan, a trajetória serve de inspiração para jovens que buscam realizar seus objetivos no esporte, independentemente das adversidades.

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