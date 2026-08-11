La Liga 2026/27: conheça os 20 clubes do Campeonato Espanhol Campeonato Espanhol começa neste sábado (15) com novidades na elite

A La Liga 2026/27 começa neste fim de semana, a partir de sábado (15), com 20 clubes na disputa pelo título do Campeonato Espanhol. A primeira rodada terá oito jogos neste fim de semana. Dois dos principais confrontos foram adiados para preservar o período mínimo de descanso dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2026: Real Madrid x Real Sociedad e Barcelona x Athletic Club.

A nova temporada também marca o início da parceria com a CazéTV no Brasil, que terá os direitos para transmitir, ao vivo e com exclusividade, todas as partidas da competição pelas próximas seis temporadas.

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➡️Estrelas da La Liga para ficar de olho na temporada 2026/27

Quando começa a La Liga 2026/27?

A rodada inaugural será aberta no sábado (15), com Alavés x Getafe, às 14h30 (de Brasília), e Sevilla x Rayo Vallecano, às 16h30. No domingo (16), serão realizados mais três confrontos, enquanto Deportivo La Coruña x Elche está marcado para segunda-feira (17).

Os outros três jogos da primeira rodada acontecerão em datas posteriores. Atlético de Madrid x Málaga será disputado na quarta-feira (19), Valencia x Real Betis na terça-feira (25), e os duelos envolvendo Real Madrid e Barcelona ficaram para os dias 26 e 27 de agosto.

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Jogos da primeira rodada da La Liga 2026/27

Alavés x Getafe — sábado (15/08), às 14h30 Sevilla x Rayo Vallecano — sábado (15/08), às 16h30 Racing Club x Villarreal — domingo (16/08), às 12h Espanyol x Levante — domingo (16/08), às 14h Celta de Vigo x Osasuna — domingo (16/08), às 16h30 Deportivo La Coruña x Elche — segunda-feira (17/08), às 16h Atlético de Madrid x Málaga — quarta-feira (19/08), às 16h Valencia x Real Betis — terça-feira (25/08), às 16h Real Madrid x Real Sociedad — quarta-feira (26/08), às 16h Barcelona x Athletic Club — quinta-feira (27/08), às 16h

Novidades na elite do futebol espanhol

A temporada 2026/27 também terá o retorno de clubes tradicionais à primeira divisão. Deportivo La Coruña, Racing Club, Levante e Málaga estão entre as equipes que voltam a disputar a elite.

O retorno do Deportivo ainda traz de volta um confronto de grande tradição regional. O clube voltará a enfrentar o Celta de Vigo pelo Derbi Galego, que não era disputado na primeira divisão havia oito anos.

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O calendário também terá outros grandes clássicos. O Derbi de Madrid está marcado para 20 de setembro, enquanto o El Clásico, entre Barcelona e Real Madrid, será disputado em 25 de outubro. O Derbi Basco acontece em 1º de novembro, e o Granderbi está previsto para 22 de novembro.

Os 20 clubes da La Liga 2026/27

A nova edição do Campeonato Espanhol reúne clubes históricos e equipes que retornaram recentemente à elite.

Real Madrid: maior campeão da La Liga, com 36 títulos, disputará sua 95ª temporada na primeira divisão.

Barcelona: atual campeão espanhol, chega à sua 95ª participação na elite e soma 29 títulos nacionais.

Athletic Club: oito vezes campeão, disputará sua 95ª temporada. É um dos três clubes que nunca foram rebaixados e mantém sua tradicional filosofia ligada ao futebol do País Basco.

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Atlético de Madrid: terá sua 89ª participação na La Liga. O clube soma 11 títulos nacionais.

Valencia: seis vezes campeão, chega à sua 91ª temporada na primeira divisão e mantém o Mestalla como um de seus principais símbolos.

Sevilla: um dos clubes mais tradicionais da Andaluzia, disputará sua 82ª temporada na elite espanhola.

Real Sociedad: com dois títulos nacionais e 79 participações na primeira divisão, mantém forte tradição na formação de jogadores.

Real Betis: o clube de Sevilha chega à 62ª participação na La Liga e vive um período de estabilidade na elite.

Celta de Vigo: representante da Galícia, disputará sua 60ª temporada na competição.

Espanyol: terá sua 89ª temporada na primeira divisão e divide Barcelona com o rival Barcelona.

Deportivo La Coruña: campeão espanhol em 1999/2000, retorna à elite após oito anos e disputará sua 49ª temporada na primeira divisão.

Levante: de volta à elite, terá sua 20ª participação na La Liga e representa a cidade de Valência.

Racing Club: um dos fundadores da La Liga, retorna à primeira divisão para disputar sua 46ª temporada na elite.

Osasuna: chega à sua 46ª temporada na primeira divisão e tem no Estádio El Sadar um dos principais símbolos de sua identidade.

Alavés: representante de Vitoria-Gasteiz, no País Basco, disputará sua 21ª temporada na elite.

Elche: terá sua 26ª participação na primeira divisão e representa a Comunidade Valenciana.

Villarreal: conhecido como "Submarino Amarelo", chega à sua 27ª temporada na elite e se consolidou como referência no futebol espanhol.

Rayo Vallecano: disputará sua 24ª temporada na primeira divisão e representa o tradicional bairro de Vallecas, em Madri.

Getafe: chega à sua 21ª participação na La Liga e se consolidou como presença frequente na elite nas últimas décadas.

Málaga: de volta à primeira divisão, disputará sua 38ª temporada na La Liga e recoloca a Costa do Sol entre os principais destinos do futebol espanhol.

Barcelona é o atual campeão da competição (Foto: Josep Lago/AFP)

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