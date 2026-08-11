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Atacante do Barcelona sofre lesão no ligamento cruzado em treino

Roony Bardghji se machucou durante treinamento e passará por cirurgia

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 12:35
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Jogadores do Barcelona comemoram gol contra o Real Madrid. (Foto: Josep Lago/AFP)
Jogadores do Barcelona comemoram gol contra o Real Madrid. (Foto: Josep Lago/AFP)

O Barcelona terá um desfalque importante para o início da temporada. Roony Bardghji sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treinamento da última segunda-feira (10) e precisará passar por cirurgia. O clube não informou oficialmente o tempo de recuperação, mas o atacante sueco deve ficar fora durante toda a primeira parte da temporada.

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Lesão aconteceu durante treinamento

Roony deixou a atividade antes do fim e foi encaminhado para a realização de exames médicos. O Barcelona confirmou a lesão nas redes sociais e desejou uma boa recuperação ao atacante, que deve desfalcar o time catalão por sete meses.

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A situação aconteceu poucos dias depois de o Barcelona optar por preservar o atacante de um torneio disputado em Udine, na Itália. Hansi Flick decidiu não relacionar Roony e Casadó por precaução, mas o sueco acabou se lesionando justamente durante uma sessão de treinamento.

Roony Bardghji em treino do Barcelona
Roony Bardghji em treino do Barcelona (Foto: X/@fcbarcelona)

Roony estava na rampa de saída

A lesão também muda os planos do jogador para a temporada. Roony estava negociando com clubes interessados em sua contratação e era considerado uma das opções para deixar o Barcelona.

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De acordo com o material, Flick já havia informado ao atacante que ele teria poucas oportunidades caso permanecesse no elenco. O clube havia contratado Gordon e Adeyemi para atuar pelas pontas, aumentando a concorrência no setor.

Barcelona perde possibilidade de fazer caixa

A saída de Roony também era vista como uma oportunidade financeira pelo Barcelona. O clube esperava negociar o jogador e, ao mesmo tempo, manter uma opção de recompra para o futuro.

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Com a lesão e a necessidade de cirurgia, porém, essa possibilidade foi interrompida. O Barcelona deixa de contar, neste momento, com a possibilidade de obter os milhões previstos com uma eventual transferência do atacante.

Roony Bardghji - Bareclona
Roony Bardghji é anunciado pelo Barcelona (Foto: Reprodução)

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