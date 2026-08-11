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Flamengo encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro; veja relacionados

Time carioca enfrenta a Raposa na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores

PorLucas BayerBelo Horizonte (MG)
11/08/2026 14:03
Atualizado há 3 horas
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O Flamengo encerrou a preparação para a partida contra o Cruzeiro. O Rubro-Negro encara a Raposa na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim tem desfalques importantes: Luiz Araújo, Cebolinha, Alex Sandro e Vitão.

O atacante Luiz Araújo, que ficou fora das últimas partidas por conta de uma lesão no joelho esquerdo, vem treinando com o grupo, mas ainda não está 100% fisicamente. O mesmo acontece com Cebolinha, que se recupera de um quadro gripal.

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Pulgar e Luiz Araújo durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Pulgar e Luiz Araújo durante treino do Flamengo nesta terça-feira (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Quem também não joga é o zagueiro Vitão, que ficou fora da partida contra o Vitória por conta de uma lesão na coxa esquerda. Assim como Alex Sandro, desfalque na última partida por dores na panturrilha direita.

Relacionados do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro

  1. Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
  2. Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela e Johnny.
  3. Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira.
  4. Meias: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Evertton Araújo, Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran e Saúl.
  5. Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Plata e Samuel Lino.

Embarque para Belo Horizonte ✈️

O voo da delegação rubro-negra está marcado para as 16h (de Brasília) desta terça-feira. A expectativa é de que torcedores recebam os jogadores no hotel, localizado na região central de Belo Horizonte. A reportagem do Lance! estará no local para acompanhar todos os detalhes.

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Paquetá durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Paquetá durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jogo de volta entre Flamengo e Cruzeiro

Após a partida no Mineirão, que contará com um grande público nesta quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro voltarão a se enfrentar no dia 19 de agosto, no mesmo horário, no Maracanã, que também terá casa cheia. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Tolima (COL) e Independiente del Valle (EQU).

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