Reforços ficam fora de lista do Real Madrid para amistoso
Atacante ainda não fará sua estreia pelo clube no Troféu Teresa Herrera
O atacante Yan Diomande terá que esperar mais um pouco para fazer sua estreia pelo Real Madrid. O jogador não foi relacionado pelo técnico José Mourinho para o amistoso contra o Deportivo La Coruña, nesta quarta-feira (12), às 21h (de Brasília), pelo Troféu Teresa Herrera, em Riazor. O costa-marfinense começou a treinar com o elenco na última sexta-feira e ainda acumula poucas sessões com o grupo.
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Reforços ficam fora da convocação
Além de Diomande, o Real Madrid não terá quatro jogadores que se incorporaram recentemente aos treinamentos: Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e Thibaut Courtois. Os atletas chegaram após as férias relacionadas à disputa da Copa do Mundo e permanecerão em Valdebebas para dar sequência à preparação física.
Por outro lado, alguns dos novos reforços foram relacionados para o compromisso na Galícia. Denzel Dumfries, Carlos Espí e Bernardo Silva estão na lista e poderão ganhar minutos diante do Deportivo. O duelo será mais um teste do Real Madrid na preparação para o início da temporada, marcado para 22 de agosto, contra o Espanyol.
Real Madrid mantém jovens na lista
Mourinho levou 22 jogadores para o amistoso. Entre os atletas do time principal, a relação conta com nomes como Lunin, Huijsen, Trent, Rüdiger, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Vinicius Junior, Endrick e Brahim.
O treinador também manteve jogadores das categorias de base na convocação. Joan Martínez, Mario Rivas, Lamini, Cestero, Lacosta e Alexis Ciria estão entre os jovens relacionados para a partida.
Convocados
Goleiros: Lunin e Sergio Mestre.
Defensores: Huijsen, Trent, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Lamini e Mario Rivas.
Meio-campistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero, Lacosta e Alexis Ciria.
Atacantes: Vini Jr, Endrick, Carlos Espí, Brahim e Daniel Yáñez.
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