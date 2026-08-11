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Reforços ficam fora de lista do Real Madrid para amistoso

Atacante ainda não fará sua estreia pelo clube no Troféu Teresa Herrera

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 12:03
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José Mourinho em treino do Real Madrid
José Mourinho em treino do Real Madrid (Foto: Reprodução / X)

O atacante Yan Diomande terá que esperar mais um pouco para fazer sua estreia pelo Real Madrid. O jogador não foi relacionado pelo técnico José Mourinho para o amistoso contra o Deportivo La Coruña, nesta quarta-feira (12), às 21h (de Brasília), pelo Troféu Teresa Herrera, em Riazor. O costa-marfinense começou a treinar com o elenco na última sexta-feira e ainda acumula poucas sessões com o grupo.

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Reforços ficam fora da convocação

Além de Diomande, o Real Madrid não terá quatro jogadores que se incorporaram recentemente aos treinamentos: Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e Thibaut Courtois. Os atletas chegaram após as férias relacionadas à disputa da Copa do Mundo e permanecerão em Valdebebas para dar sequência à preparação física.

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Por outro lado, alguns dos novos reforços foram relacionados para o compromisso na Galícia. Denzel Dumfries, Carlos Espí e Bernardo Silva estão na lista e poderão ganhar minutos diante do Deportivo. O duelo será mais um teste do Real Madrid na preparação para o início da temporada, marcado para 22 de agosto, contra o Espanyol.

Diomande com a camisa do Real Madrid
Diomande com a camisa do Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

Real Madrid mantém jovens na lista

Mourinho levou 22 jogadores para o amistoso. Entre os atletas do time principal, a relação conta com nomes como Lunin, Huijsen, Trent, Rüdiger, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Vinicius Junior, Endrick e Brahim.

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O treinador também manteve jogadores das categorias de base na convocação. Joan Martínez, Mario Rivas, Lamini, Cestero, Lacosta e Alexis Ciria estão entre os jovens relacionados para a partida.

Convocados

Goleiros: Lunin e Sergio Mestre.

Defensores: Huijsen, Trent, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Lamini e Mario Rivas.

Meio-campistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero, Lacosta e Alexis Ciria.

Atacantes: Vini Jr, Endrick, Carlos Espí, Brahim e Daniel Yáñez.

Endrick posa com time titular do Real Madrid para amistoso contra o Ferencváros
Endrick posa com time titular do Real Madrid para amistoso contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)

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