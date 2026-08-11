Estrelas da La Liga para ficar de olho na temporada 2026/27 Elite espanhola está cheia de jovens destaques, novas contratações e rostos já conhecidos

A temporada 2026/27 da La Liga começa com grandes expectativas em torno de alguns dos principais nomes do futebol mundial. Entre jogadores já consolidados e jovens que chegam ao campeonato espanhol cercados de expectativa, a competição terá novas atrações para os torcedores.

Com grandes investimentos de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, cinco jogadores aparecem como nomes que podem ganhar ainda mais protagonismo ao longo da temporada.

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1️⃣ Vini Jr

O brasileiro é um dos principais nomes para ficar de olho na nova temporada. Depois de meses de negociações e especulações sobre o futuro, Vini Jr renovou seu contrato com o Real até junho de 2032. O acordo encerrou as dúvidas sobre a permanência do atacante, que chegou a despertar o interesse do Arsenal durante o período de indefinição. Aos 26 anos, Vini já é uma das referências do elenco e terá papel importante na tentativa do clube de recuperar o protagonismo no futebol espanhol.

O Madrid chega à nova temporada depois de um período de dificuldades na busca por títulos e aposta em uma reformulação do elenco para voltar ao topo. Nesse cenário, a permanência de Vini representa mais do que a manutenção de um atacante: é também a continuidade de uma das principais peças do projeto esportivo do clube para os próximos anos.

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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no amistoso contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)

2️⃣ Yan Diomande

Outra grande atração será Yan Diomande. A joia da Costa do Marfim chega ao Real Madrid depois de ganhar destaque internacional e realizar uma boa Copa do Mundo de 2026 pela seleção africana. O atacante, que estava no RB Leipzig, foi uma das grandes movimentações do mercado europeu, com o Real Madrid chegando a um acordo para sua contratação em uma operação que pode alcançar até 125 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola.

A expectativa em torno de Diomande é enorme. Jovem e com características ofensivas que chamaram atenção durante a Copa, o jogador terá agora o desafio de confirmar no futebol espanhol o potencial que fez com que alguns dos maiores clubes da Europa disputassem sua contratação. O valor da operação também pode transformar o atacante na contratação mais cara da história do Real.

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Diomande com a camisa do Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

3️⃣ Anthony Gordon

O Barcelona também apostou alto no mercado e trouxe Anthony Gordon, que deixou o Newcastle para defender o clube catalão. O inglês foi contratado por cerca de 70 milhões de euros, com a operação podendo chegar a 80 milhões de euros em valores adicionais. Gordon assinou contrato até junho de 2031 após se destacar na Premier League e pela seleção inglesa.

Com velocidade e capacidade de atuar pelos lados do campo, o atacante chega para reforçar o setor ofensivo do Barcelona. Em um time que busca manter o protagonismo nacional, Gordon terá a missão de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo espanhol e transformar o alto investimento em desempenho dentro de campo.

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Anthony Gordon em apresentação ao Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

4️⃣ Julián Alvarez

No Atlético de Madrid, Julián Alvarez é outro nome que merece atenção. O argentino chegou ao clube espanhol vindo do Manchester City e rapidamente assumiu protagonismo no ataque da equipe comandada por Diego Simeone. Atualmente tem seu passe sendo disputado pelo Barcelona que deseja sua contratação para a temporada. Com qualidade técnica, mobilidade e capacidade para atuar em diferentes posições do setor ofensivo, o atacante é uma das principais referências do Atlético.

Julián Álvarez é marcado por Onyedika em Club Brugge x Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

5️⃣ Pau Cubarsí

Uma das grandes promessas do futebol espanhol, Pau Cubarsí entra na temporada como um dos nomes para ficar de olho no Barcelona. O zagueiro de 19 anos ganhou ainda mais projeção após a Copa do Mundo de 2026, quando foi titular na campanha do título da Espanha e recebeu o prêmio de melhor jogador jovem da competição.

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Formado nas categorias de base do Barcelona, Cubarsí já conquistou espaço no elenco principal e se tornou uma peça importante para o clube catalão. A nova temporada representa mais uma oportunidade para o defensor confirmar seu potencial e se firmar entre os principais jovens da La Liga.

Pau Cubarsí em ação pela Espanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: CARL DE SOUZA/AFP)

⚽ Menções Honrosas

Além dos cinco nomes destacados, outros jogadores também chegam à temporada 2026/27 cercados de expectativa. Kylian Mbappé e Jude Bellingham, do Real Madrid, fizeram uma boa Copa do Mundo e seguem como peças importantes do elenco merengue. No Athletic Bilbao, Nico Williams retorna ao clube como campeão mundial pela Espanha e aparece como um dos nomes a serem observados no futebol espanhol.

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Outro nome experiente que volta à La Liga é Pierre-Emerick Aubameyang, que defenderá o Deportivo La Coruña aos 37 anos e terá a missão de ajudar o clube na elite espanhola. Entre os brasileiros, Gabriel Moscardo também merece atenção: aos 20 anos, o volante chega ao Espanyol para disputar sua primeira temporada na principal divisão espanhola e terá a oportunidade de ganhar ainda mais espaço no futebol europeu.

A lista de jogadores para acompanhar na temporada também inclui Marc Cucurella, uma das principais contratações do Real nesta janela. Após o forte investimento feito pelo clube merengue para tirá-lo do Chelsea, o lateral-esquerdo chega com a responsabilidade de assumir protagonismo em um elenco que passa por reformulação. Já no Barcelona, os holofotes estarão voltados para Lamine Yamal. Novo camisa 10 da equipe catalã, o jovem talento inicia a temporada embalado pelo título da Copa com a Espanha e pela expectativa de se consolidar como a principal referência técnica do clube nos próximos anos.

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Mbappé comemora gol da França contra Inglaterra na Copa (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

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