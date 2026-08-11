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Estrelas da La Liga para ficar de olho na temporada 2026/27

Elite espanhola está cheia de jovens destaques, novas contratações e rostos já conhecidos

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 13:37
Atualizado há 43 minutos
Supervisionado porPedro Ernesto,
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Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga
Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid (Foto: Josep Lago/AFP)

A temporada 2026/27 da La Liga começa com grandes expectativas em torno de alguns dos principais nomes do futebol mundial. Entre jogadores já consolidados e jovens que chegam ao campeonato espanhol cercados de expectativa, a competição terá novas atrações para os torcedores.

Com grandes investimentos de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, cinco jogadores aparecem como nomes que podem ganhar ainda mais protagonismo ao longo da temporada.

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1️⃣ Vini Jr

O brasileiro é um dos principais nomes para ficar de olho na nova temporada. Depois de meses de negociações e especulações sobre o futuro, Vini Jr renovou seu contrato com o Real até junho de 2032. O acordo encerrou as dúvidas sobre a permanência do atacante, que chegou a despertar o interesse do Arsenal durante o período de indefinição. Aos 26 anos, Vini já é uma das referências do elenco e terá papel importante na tentativa do clube de recuperar o protagonismo no futebol espanhol.

O Madrid chega à nova temporada depois de um período de dificuldades na busca por títulos e aposta em uma reformulação do elenco para voltar ao topo. Nesse cenário, a permanência de Vini representa mais do que a manutenção de um atacante: é também a continuidade de uma das principais peças do projeto esportivo do clube para os próximos anos.

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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no amistoso contra o Ferencváros
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no amistoso contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)

2️⃣ Yan Diomande

Outra grande atração será Yan Diomande. A joia da Costa do Marfim chega ao Real Madrid depois de ganhar destaque internacional e realizar uma boa Copa do Mundo de 2026 pela seleção africana. O atacante, que estava no RB Leipzig, foi uma das grandes movimentações do mercado europeu, com o Real Madrid chegando a um acordo para sua contratação em uma operação que pode alcançar até 125 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola.

A expectativa em torno de Diomande é enorme. Jovem e com características ofensivas que chamaram atenção durante a Copa, o jogador terá agora o desafio de confirmar no futebol espanhol o potencial que fez com que alguns dos maiores clubes da Europa disputassem sua contratação. O valor da operação também pode transformar o atacante na contratação mais cara da história do Real.

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Diomande com a camisa do Real Madrid
Diomande com a camisa do Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

3️⃣ Anthony Gordon

O Barcelona também apostou alto no mercado e trouxe Anthony Gordon, que deixou o Newcastle para defender o clube catalão. O inglês foi contratado por cerca de 70 milhões de euros, com a operação podendo chegar a 80 milhões de euros em valores adicionais. Gordon assinou contrato até junho de 2031 após se destacar na Premier League e pela seleção inglesa.

Com velocidade e capacidade de atuar pelos lados do campo, o atacante chega para reforçar o setor ofensivo do Barcelona. Em um time que busca manter o protagonismo nacional, Gordon terá a missão de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo espanhol e transformar o alto investimento em desempenho dentro de campo.

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Anthony Gordon em apresentação ao Barcelona
Anthony Gordon em apresentação ao Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

4️⃣ Julián Alvarez

No Atlético de Madrid, Julián Alvarez é outro nome que merece atenção. O argentino chegou ao clube espanhol vindo do Manchester City e rapidamente assumiu protagonismo no ataque da equipe comandada por Diego Simeone. Atualmente tem seu passe sendo disputado pelo Barcelona que deseja sua contratação para a temporada. Com qualidade técnica, mobilidade e capacidade para atuar em diferentes posições do setor ofensivo, o atacante é uma das principais referências do Atlético.

Julián Álvarez é marcado por Onyedika em Club Brugge x Atlético de Madrid, pela Champions League
Julián Álvarez é marcado por Onyedika em Club Brugge x Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

5️⃣ Pau Cubarsí

Uma das grandes promessas do futebol espanhol, Pau Cubarsí entra na temporada como um dos nomes para ficar de olho no Barcelona. O zagueiro de 19 anos ganhou ainda mais projeção após a Copa do Mundo de 2026, quando foi titular na campanha do título da Espanha e recebeu o prêmio de melhor jogador jovem da competição.

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Formado nas categorias de base do Barcelona, Cubarsí já conquistou espaço no elenco principal e se tornou uma peça importante para o clube catalão. A nova temporada representa mais uma oportunidade para o defensor confirmar seu potencial e se firmar entre os principais jovens da La Liga.

Pau Cubarsí em ação pela Espanha na Copa do Mundo 2026
Pau Cubarsí em ação pela Espanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: CARL DE SOUZA/AFP)

⚽ Menções Honrosas

Além dos cinco nomes destacados, outros jogadores também chegam à temporada 2026/27 cercados de expectativa. Kylian Mbappé e Jude Bellingham, do Real Madrid, fizeram uma boa Copa do Mundo e seguem como peças importantes do elenco merengue. No Athletic Bilbao, Nico Williams retorna ao clube como campeão mundial pela Espanha e aparece como um dos nomes a serem observados no futebol espanhol.

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Outro nome experiente que volta à La Liga é Pierre-Emerick Aubameyang, que defenderá o Deportivo La Coruña aos 37 anos e terá a missão de ajudar o clube na elite espanhola. Entre os brasileiros, Gabriel Moscardo também merece atenção: aos 20 anos, o volante chega ao Espanyol para disputar sua primeira temporada na principal divisão espanhola e terá a oportunidade de ganhar ainda mais espaço no futebol europeu.

A lista de jogadores para acompanhar na temporada também inclui Marc Cucurella, uma das principais contratações do Real nesta janela. Após o forte investimento feito pelo clube merengue para tirá-lo do Chelsea, o lateral-esquerdo chega com a responsabilidade de assumir protagonismo em um elenco que passa por reformulação. Já no Barcelona, os holofotes estarão voltados para Lamine Yamal. Novo camisa 10 da equipe catalã, o jovem talento inicia a temporada embalado pelo título da Copa com a Espanha e pela expectativa de se consolidar como a principal referência técnica do clube nos próximos anos.

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Mbappé comemorando gol na Copa
Mbappé comemora gol da França contra Inglaterra na Copa (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

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