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Luis Enrique abre o jogo sobre mercado do PSG após a Copa

Clube busca contratação de herói da Copa do Mundo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 17:43
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Técnico do PSG, Luis Enrique fala em entrevista antes da final da Supercopa da Europa
Técnico do PSG, Luis Enrique fala em entrevista antes da final da Supercopa da Europa (Foto: Franck Fife/AFP)

Técnico do PSG, Luis Enrique abriu o jogo sobre a chegada de Ferran Torres, herói da Espanha na final da Copa do Mundo. Em coletiva na véspera da final da Supercopa da Europa, o treinador foi questionado sobre as negociações com o Barcelona.

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- Eu não falo de mercado. Está fora de questão. Eu falo dos jogadores do PSG - disse o técnico espanhol sem dar margem para que o assunto se prolongasse.

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Na sequência, Luis Enrique se esquivou de uma pergunta sobre a possível saída de Barcola do PSG na janela de transferências. O atacante é alvo do Liverpool, mas também esteve no radar do Arsenal no mercado.

- Vamos tentar analisar tudo, os pontos importantes, e então tomaremos nossa decisão. Não sei, e não quero falar sobre nenhum jogador em particular porque é sempre arriscado perguntar algo positivo ou negativo sobre um jogador. Estou focado na minha equipe.

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No mercado, o PSG tem interesse em Ferran Torres para preencher a lacuna deixada pela saída de Gonçalo Ramos para o Milan. Nesta quarta-feira (12), a equipe francesa inicia sua temporada e tem a chance de conquistar o primeiro título de 2026/2027.

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Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres comemora o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife/AFP)
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