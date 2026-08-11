Luis Enrique abre o jogo sobre mercado do PSG após a Copa
Clube busca contratação de herói da Copa do Mundo
Técnico do PSG, Luis Enrique abriu o jogo sobre a chegada de Ferran Torres, herói da Espanha na final da Copa do Mundo. Em coletiva na véspera da final da Supercopa da Europa, o treinador foi questionado sobre as negociações com o Barcelona.
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- Eu não falo de mercado. Está fora de questão. Eu falo dos jogadores do PSG - disse o técnico espanhol sem dar margem para que o assunto se prolongasse.
Na sequência, Luis Enrique se esquivou de uma pergunta sobre a possível saída de Barcola do PSG na janela de transferências. O atacante é alvo do Liverpool, mas também esteve no radar do Arsenal no mercado.
- Vamos tentar analisar tudo, os pontos importantes, e então tomaremos nossa decisão. Não sei, e não quero falar sobre nenhum jogador em particular porque é sempre arriscado perguntar algo positivo ou negativo sobre um jogador. Estou focado na minha equipe.
No mercado, o PSG tem interesse em Ferran Torres para preencher a lacuna deixada pela saída de Gonçalo Ramos para o Milan. Nesta quarta-feira (12), a equipe francesa inicia sua temporada e tem a chance de conquistar o primeiro título de 2026/2027.
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