Provável escalação: Flamengo tem desfalques para enfrentar o Cruzeiro
Rubro-Negro tem desfalques para o duelo pela Libertadores
O Flamengo encara o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Para o compromisso no Mineirão, que irá marcar o seu reencontro com a torcida cruzeirense em Belo Horizonte, o técnico Leonardo Jardim não contará com nomes importantes, como Alex Sandro e Luiz Araújo.
De ídolos a adversários: os personagens que mudaram de lado em Flamengo x Cruzeiro
Paquetá reencontra Cruzeiro por revanche após traumas e em novo status no Flamengo
O Rubro-Negro, que inicia a caminhada em busca das quartas de final da Libertadores, não terá o lateral-esquerdo Alex Sandro, que se recupera de dores na panturrilha direita. Já o atacante Luiz Araújo, que vem treinando com o grupo nos últimos dias, ainda não está 100% fisicamente e, por isso, não fica à disposição.
Além deles, Cebolinha, que se recupera de um quadro gripal, também desfalca a equipe. A boa notícia fica por conta de Vitão, que ficou fora da última partida por conta de uma lesão na coxa esquerda, mas está relacionado para o confronto.
Diante desse cenário, o Flamengo tem dúvidas em algumas posições, como na lateral direita e na ponta direita. Entretanto, a tendência é que Varela seja titular na lateral, enquanto, no ataque, Gonzalo Plata briga por uma vaga com Carrascal.
Lucas Paquetá deve começar a partida no banco de reservas. O meia está voltando de lesão desde a disputa da Copa do Mundo e, por isso, vem sendo preservado neste início de retorno. No último domingo (9), Paquetá entrou no segundo tempo do triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vitória.
Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro
O Flamengo deve entrar em campo contra o Cruzeiro com: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Pedro e Samuel Lino.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Fora de Campo
'Michael Jordan' do Flamengo marca golaço contra o Corinthians; vejaHá 11 minutos
Futebol Internacional
Técnico tenta convencer astro do Flamengo a voltar à seleção após recusa; entendaHá 29 minutos
Libertadores
Oitavas de final da Libertadores: confrontos, retrospectos e maisHá 2 horas
Futebol Nacional
Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebolHá 2 horas
Futebol Nacional
Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela LibertadoresHá 2 horas
Flamengo
Flamengo encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro; veja relacionadosHá 4 horas
Mais LANCE!