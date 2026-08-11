Provável escalação: Flamengo tem desfalques para enfrentar o Cruzeiro Rubro-Negro tem desfalques para o duelo pela Libertadores

O Flamengo encara o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Para o compromisso no Mineirão, que irá marcar o seu reencontro com a torcida cruzeirense em Belo Horizonte, o técnico Leonardo Jardim não contará com nomes importantes, como Alex Sandro e Luiz Araújo.

O Rubro-Negro, que inicia a caminhada em busca das quartas de final da Libertadores, não terá o lateral-esquerdo Alex Sandro, que se recupera de dores na panturrilha direita. Já o atacante Luiz Araújo, que vem treinando com o grupo nos últimos dias, ainda não está 100% fisicamente e, por isso, não fica à disposição.

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Além deles, Cebolinha, que se recupera de um quadro gripal, também desfalca a equipe. A boa notícia fica por conta de Vitão, que ficou fora da última partida por conta de uma lesão na coxa esquerda, mas está relacionado para o confronto.

Diante desse cenário, o Flamengo tem dúvidas em algumas posições, como na lateral direita e na ponta direita. Entretanto, a tendência é que Varela seja titular na lateral, enquanto, no ataque, Gonzalo Plata briga por uma vaga com Carrascal.

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Lucas Paquetá deve começar a partida no banco de reservas. O meia está voltando de lesão desde a disputa da Copa do Mundo e, por isso, vem sendo preservado neste início de retorno. No último domingo (9), Paquetá entrou no segundo tempo do triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vitória.

Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro

O Flamengo deve entrar em campo contra o Cruzeiro com: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Pedro e Samuel Lino.

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Arrascaeta durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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