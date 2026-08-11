Monaco, de Filipe Luís, deve rescindir com Pogba após nova lesão Jogador teve dificuldade no clube e projeto não deu certo

O Monaco, de Filipe Luís, deve rescindir o contrato de Pogba após o meio-campista sofrer uma nova lesão. O francês sentiu um problema na coxa esquerda durante um treinamento nesta terça-feira (11), na Inglaterra, e o clube já havia comunicado ao jogador, semanas antes, a intenção de encerrar o vínculo. As informações são do "Nice-Matin" e do "Le Parisien".

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Pogba havia acabado de retornar aos treinamentos com o restante do elenco e tinha participado de apenas 45 minutos na pré-temporada. O jogador entrou no segundo tempo da vitória por 5 a 2 sobre o Saint-Priest, em 18 de julho, e não atuou nos quatro amistosos seguintes por causa de um problema no joelho direito, que já havia limitado sua participação na temporada anterior.

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A possibilidade de uma saída não surgiu por causa da lesão desta terça-feira. O Monaco já avaliava o futuro de Pogba antes do novo problema físico, depois de uma primeira temporada marcada pela dificuldade para ganhar sequência.

Contratado em junho de 2025 com vínculo até 2027, o francês disputou somente seis partidas na última temporada, todas pela Ligue 1, e acumulou 115 minutos em campo. As lesões impediram que o meio-campista conseguisse se estabelecer na equipe após retornar ao futebol competitivo.

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Pogba em ação pelo Monaco (Foto: Reprodução/X)

O Monaco esperava utilizar o período de preparação para observar a evolução de Pogba. O meio-campista, porém, voltou a ser afetado fisicamente justamente quando começava a trabalhar novamente com o grupo.

Pogba teve retorno abaixo do esperado

A passagem pelo Monaco representava para Pogba uma tentativa de reconstruir a carreira após um longo período afastado. O francês chegou ao clube depois de cumprir uma suspensão por doping, posteriormente reduzida para 18 meses, e voltou aos gramados após um longo período sem atuar.

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A expectativa era de que a experiência no futebol francês permitisse ao campeão mundial de 2018 recuperar ritmo e voltar a disputar partidas regularmente. O início, porém, foi marcado por problemas físicos. Em dezembro, Pogba sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e ficou afastado por meses, além de ter sido retirado da lista do Monaco para o mata-mata da Champions League.

A nova temporada começou com o mesmo objetivo de avaliar sua condição. Depois de apenas 45 minutos em campo na preparação, Pogba sofreu outro problema muscular. A gravidade da lesão na coxa esquerda ainda seria avaliada por exames, mas o episódio ocorreu em um momento no qual o Monaco já trabalhava para encontrar uma solução para a saída do jogador.

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Segundo o Nice-Matin, o clube pretende chegar a um acordo financeiro com Pogba e pagar os salários restantes previstos no vínculo antes de formalizar a separação.

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