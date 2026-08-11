Após retornar do doping, Mudryk pode estar de saída do Chelsea Ucraniano voltou a atuar após 20 meses de suspensão por doping e pode deixar o Chelsea por empréstimo

Mykhailo Mudryk busca um novo destino para retomar a carreira após voltar aos gramados em 2026. O atacante ucraniano, que chegou ao Chelsea cercado de expectativa, voltou a jogar depois de cumprir suspensão por doping e agora aparece entre os jogadores que o clube londrino pretende emprestar nesta janela de transferências.

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Retorno aos gramados

Mudryk voltou a ter contato com o futebol profissional durante a pré-temporada do Chelsea. O atacante participou dos amistosos contra Juventus, Milan e Johor, somando apenas 16 minutos em campo. A última partida oficial do jogador havia sido disputada em novembro de 2024.

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A volta aconteceu após um longo período afastado. Inicialmente, Mudryk recebeu uma suspensão de quatro anos que o impedia de jogar e também de treinar profissionalmente. Durante o período, ele manteve a preparação por conta própria e chegou a treinar em um campo de um clube não profissional em Londres.

Mudryk com a bandeira da Ucrânia sendo apresentado no Chelsea, em 2023 (Foto: Divulgação/Chelsea)

Chelsea busca saída por empréstimo

O retorno de Mudryk acontece em um momento de mudanças no elenco do Chelsea. Com excesso de jogadores e necessidade de ajustes no setor ofensivo, o técnico Xabi Alonso pretende liberar algumas peças. O ucraniano está entre os atletas que podem deixar o clube por empréstimo.

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O Coventry City, recém-promovido da Championship e comandado por Frank Lampard, apareceu como um dos possíveis destinos. O Strasbourg também surge como alternativa para o atacante continuar a carreira na França.

Mykhailo Mudryk em treino do Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

Preferência é pela Premier League

Apesar do interesse de clubes de outros países, a preferência de Mudryk seria permanecer na Inglaterra. Segundo a "BBC", o jogador de 25 anos prioriza uma transferência para outro clube da Premier League.

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O vínculo com o Chelsea vai até 2031, fator que mantém o clube londrino interessado em encontrar uma solução para o futuro do atacante. O peso da BlueCo também pode favorecer uma transferência para a Ligue 1, enquanto outros clubes italianos aparecem entre os possíveis interessados.

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