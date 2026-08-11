Supercopa da Europa: quem é o destaque do Aston Villa? Aston Villa enfrenta o PSG pela Supercopa da Europa

Dibu Martínez é o principal nome do Aston Villa para a decisão da Supercopa da Europa contra o PSG. Goleiro da Seleção Argentina, o jogador chega ao confronto após novamente ser protagonista em uma Copa do Mundo e inicia sua sexta temporada como titular da equipe inglesa.

Aos 33 anos, o argentino se consolidou como uma das principais referências do Aston Villa desde que chegou ao clube. A liderança e o desempenho em partidas decisivas fizeram de Dibu uma das peças mais importantes do elenco comandado por Unai Emery.

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Dibu Martínez voltou a brilhar pela Argentina

A relação de Dibu Martínez com grandes decisões ganhou ainda mais força na Copa do Mundo de 2022. O goleiro foi campeão com a Argentina e eleito o melhor da posição no torneio, sendo decisivo durante a campanha da equipe.

Quatro anos depois, o argentino voltou a disputar uma final de Mundial. Desta vez, a Argentina terminou com o vice-campeonato, mas Dibu novamente teve atuação de destaque na decisão.

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O goleiro realizou 11 defesas na final da Copa do Mundo de 2026 e evitou que a seleção argentina sofresse uma derrota que poderia ter sido elástica. A atuação reforçou o protagonismo do jogador em partidas de alto nível, mesmo com o resultado negativo para os argentinos.

Agora, o goleiro terá pela frente um dos ataques mais fortes do futebol europeu. O PSG chega à Supercopa da Europa como atual campeão da Champions League, enquanto o Aston Villa disputa a decisão após conquistar a Europa League.

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Com jogadores como Dembélé, Doué e Kvaratskhelia no setor ofensivo francês, Dibu Martínez deverá ser novamente bastante exigido. Para o Aston Villa, a experiência do argentino em grandes decisões aparece como um dos principais trunfos na busca pelo título.

Dibu Martínez pode ser decisivo contra o PSG

O Aston Villa tenta conquistar a Supercopa da Europa pela segunda vez em sua história. O primeiro título veio em 1982, quando a competição ainda era disputada em dois jogos.

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Diante do PSG, o clube inglês terá no gol um jogador acostumado a momentos de pressão e decisões internacionais. Depois de uma nova grande atuação pela Argentina em uma Copa do Mundo, Dibu Martínez volta suas atenções para o Aston Villa com a missão de repetir o protagonismo em uma final europeia.

Dibu Martínez faz uma de suas 11 defesas na derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Menções honrosas

Além de Dibu Martínez, outros dois jogadores aparecem como nomes importantes do Aston Villa para a temporada. João Gomes, ex-Flamengo, chega ao clube depois de se destacar individualmente em uma temporada ruim do Wolverhampton. O meio-campista brasileiro foi um dos jogadores que mais chamaram atenção no Wolves, mesmo em meio ao desempenho abaixo do esperado da equipe, e agora terá a oportunidade de disputar títulos pelo Villa. Já Ollie Watkins segue como uma das principais referências ofensivas. O atacante terminou a última temporada como artilheiro do Aston Villa na Premier League e também foi o goleador da equipe na Europa League, empatado com John McGinn, reforçando seu peso no setor ofensivo comandado por Unai Emery.

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