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Champions League define vagas nos playoffs com 10 jogos; veja confrontos

Terceira fase preliminar terá dez confrontos nesta terça-feira (11), com equipes buscando avançar à última etapa antes da fase de liga

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 14:13
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Taça e bola da final da Champions League 25/26.
Taça e bola da final da Champions League 25/26 - (Foto: Reprodução X)

A Champions League 2026/27 começa a definir os últimos participantes da próxima fase. Nesta terça-feira (11), dez equipes entram em campo pela terceira eliminatória da competição em busca de uma vaga nos playoffs, última etapa antes da fase de liga do torneio europeu.

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Ao fim dessa etapa, sete clubes avançarão para os playoffs e disputarão as últimas vagas na fase de liga. Os 36 participantes da principal fase da Champions League serão definidos até o dia 26 de agosto.

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Como funcionam os playoffs da Champions?

Os vencedores dos confrontos da terceira eliminatória avançam para os playoffs da Liga dos Campeões. Nessa fase, sete equipes se juntam aos 29 clubes que já estão garantidos na disputa.

A terceira eliminatória também define os caminhos para os times eliminados. Quem não avançar para os playoffs da Champions League terá a possibilidade de continuar em competição continental.

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Os clubes eliminados nesta etapa da Liga dos Campeões disputarão os playoffs da Liga Europa. Já quem cair nos playoffs da Champions terá vaga assegurada diretamente na fase de liga da segunda principal competição da Europa.

Quando começa a fase de liga?

A fase de liga da Champions League 2026/27 está prevista para começar no dia 8 de setembro. O sorteio que definirá os confrontos acontecerá em 27 de agosto, após a definição de todos os classificados.

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A grande final da competição está marcada para 5 de junho de 2027, no estádio Metropolitano, em Madri, casa do Atlético de Madrid.

Jogos da terceira eliminatória da Champions League

Os dez confrontos desta terça-feira (11) definem parte dos clubes que seguirão na corrida por uma vaga na fase de liga. Confira os jogos, com horários de Brasília:

12h00 — Kairat Almaty-CZA x Levski Sofia-BUL — ida: 0 x 1
13h00 — Sabah-AZE x Aarhus-DIN — ida: 1 x 2
13h00 — Bodø/Glimt-NOR x Union Saint-Gilloise-BEL — ida: 3 x 3
14h00 — Kauno Žalgiris-LTU x Dinamo Zagreb-CRO — ida: 0 x 5
14h30 — NEC Nijmegen-HOL x Olympiacos-GRE — ida: 0 x 0
15h00 — Estrela Vermelha-SER x Hapoel Beer-Sheva-ISR — ida: 0 x 1
15h15 — Slovan Bratislava-SVK x Mjällby-SUE — ida: 2 x 1
15h15 — Celje-SVN x Ararat-Armenia-ARM — ida: 1 x 2
15h30 — Sturm Graz-AUT x Fenerbahçe-TUR — ida: 0 x 2
16h00 — Lyon-FRA x Sparta Praha-CZE — ida: 1 x 2

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Quem já está classificado para a Champions 2026/27?

Ao todo, 29 clubes já têm presença garantida na fase de liga da Liga dos Campeões. Entre eles estão gigantes como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City e PSG.

Confira a lista:

Arsenal — Inglaterra
Aston Villa — Inglaterra
Atlético de Madrid — Espanha
Borussia Dortmund — Alemanha
Barcelona — Espanha
Bayern de Munique — Alemanha
Club Brugge — Bélgica
Como — Itália
Feyenoord — Holanda
Galatasaray — Turquia
Inter de Milão — Itália
RB Leipzig — Alemanha
Lens — França
Lille — França
Liverpool — Inglaterra
Manchester City — Inglaterra
Manchester United — Inglaterra
Napoli — Itália
PSG — França
Porto — Portugal
PSV — Holanda
Real Betis — Espanha
Real Madrid — Espanha
Roma — Itália
Shakhtar Donetsk — Ucrânia
Slavia Praha — República Tcheca
Sporting — Portugal
Stuttgart — Alemanha
Villarreal — Espanha

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