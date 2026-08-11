Luis Enrique mira feito histórico e quer igualar Real Madrid no PSG: 'Desafio único'
Jogador quer ganhar o tricampeonato da Champions League
O PSG inicia a temporada 2026/27 diante do Aston Villa, nesta quarta-feira (12), pela Supercopa da Europa, mas Luis Enrique já estabeleceu uma meta que vai além do primeiro troféu do novo ciclo. Bicampeão consecutivo da Champions League com o clube francês, o treinador quer alcançar uma marca que, até hoje, pertence apenas ao Real Madrid.
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Na véspera da decisão em Salzburgo, na Áustria, o técnico espanhol destacou o desafio de conquistar a terceira Champions consecutiva. O feito foi alcançado pelo Real Madrid entre 2016 e 2018, sob o comando de Zinedine Zidane.
– Agora mesmo temos um desafio único: algo praticamente sem precedentes na história do futebol europeu. Igualar o Real Madrid se conseguirmos ganhar uma terceira Champions League consecutiva. Uau! É outro nível. Ninguém na história ganhou três seguidas, exceto o Real Madrid – afirmou Luis Enrique.
Depois de vencer a Champions League pela primeira vez e repetir o título na temporada seguinte, o clube agora começa a campanha em busca de uma marca que nenhum outro time conseguiu alcançar na era moderna da competição além do Real Madrid.
Luis Enrique também destacou que os títulos anteriores não diminuíram a motivação do elenco. Em três temporadas no comando do PSG, o treinador acumulou 12 troféus pelo clube e mantém a ambição para o novo ciclo.
– Não acho que exista uma equipe na Europa mais motivada do que nós. É o projeto em que mais investi – disse.
A primeira oportunidade de conquistar um título nesta temporada será justamente contra o Aston Villa. O clube inglês chega à Supercopa como campeão da Europa League, enquanto o PSG disputa a competição pelo segundo ano consecutivo depois de conquistar a Champions.
PSG inicia temporada em cenário diferente
Apesar da ambição, Luis Enrique reconheceu que a preparação para a decisão não ocorreu em condições convencionais. A Copa do Mundo alterou o calendário, e parte dos jogadores do PSG retornou aos treinamentos apenas recentemente.
O treinador explicou que o grupo teve pouco tempo para trabalhar junto antes da primeira partida oficial da temporada e admitiu que ainda não sabe em que condição física os atletas estarão diante do Aston Villa.
– Alguns jogadores voltaram na segunda-feira, outros na semana passada. Tentamos nos preparar da melhor maneira possível, mas não sei em que condição física estarão – afirmou.
A situação também faz com que o técnico trate a Supercopa como parte de um processo mais amplo de preparação para a temporada. Segundo Luis Enrique, a intenção é fazer com que a equipe alcance seu melhor nível ao longo da campanha, e não necessariamente já na primeira partida oficial.
Mesmo diante das dificuldades, o treinador reforçou a importância da decisão contra o Aston Villa e a possibilidade de começar o novo ciclo com mais um título. Depois de duas conquistas consecutivas da Champions League, o PSG tenta dar o primeiro passo para buscar a terceira.
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