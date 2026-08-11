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Luis Enrique mira feito histórico e quer igualar Real Madrid no PSG: 'Desafio único'

Jogador quer ganhar o tricampeonato da Champions League

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 17:28
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Técnico do PSG, Luis Enrique observa treino na semana da final da Champions League
Técnico do PSG, Luis Enrique observa treino na semana da final da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

O PSG inicia a temporada 2026/27 diante do Aston Villa, nesta quarta-feira (12), pela Supercopa da Europa, mas Luis Enrique já estabeleceu uma meta que vai além do primeiro troféu do novo ciclo. Bicampeão consecutivo da Champions League com o clube francês, o treinador quer alcançar uma marca que, até hoje, pertence apenas ao Real Madrid.

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Na véspera da decisão em Salzburgo, na Áustria, o técnico espanhol destacou o desafio de conquistar a terceira Champions consecutiva. O feito foi alcançado pelo Real Madrid entre 2016 e 2018, sob o comando de Zinedine Zidane.

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– Agora mesmo temos um desafio único: algo praticamente sem precedentes na história do futebol europeu. Igualar o Real Madrid se conseguirmos ganhar uma terceira Champions League consecutiva. Uau! É outro nível. Ninguém na história ganhou três seguidas, exceto o Real Madrid – afirmou Luis Enrique.

Depois de vencer a Champions League pela primeira vez e repetir o título na temporada seguinte, o clube agora começa a campanha em busca de uma marca que nenhum outro time conseguiu alcançar na era moderna da competição além do Real Madrid.

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Luis Enrique em treino pelo PSG
Luis Enrique em treino pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

Luis Enrique também destacou que os títulos anteriores não diminuíram a motivação do elenco. Em três temporadas no comando do PSG, o treinador acumulou 12 troféus pelo clube e mantém a ambição para o novo ciclo.

– Não acho que exista uma equipe na Europa mais motivada do que nós. É o projeto em que mais investi – disse.

A primeira oportunidade de conquistar um título nesta temporada será justamente contra o Aston Villa. O clube inglês chega à Supercopa como campeão da Europa League, enquanto o PSG disputa a competição pelo segundo ano consecutivo depois de conquistar a Champions.

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PSG inicia temporada em cenário diferente

Apesar da ambição, Luis Enrique reconheceu que a preparação para a decisão não ocorreu em condições convencionais. A Copa do Mundo alterou o calendário, e parte dos jogadores do PSG retornou aos treinamentos apenas recentemente.

O treinador explicou que o grupo teve pouco tempo para trabalhar junto antes da primeira partida oficial da temporada e admitiu que ainda não sabe em que condição física os atletas estarão diante do Aston Villa.

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– Alguns jogadores voltaram na segunda-feira, outros na semana passada. Tentamos nos preparar da melhor maneira possível, mas não sei em que condição física estarão – afirmou.

A situação também faz com que o técnico trate a Supercopa como parte de um processo mais amplo de preparação para a temporada. Segundo Luis Enrique, a intenção é fazer com que a equipe alcance seu melhor nível ao longo da campanha, e não necessariamente já na primeira partida oficial.

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Mesmo diante das dificuldades, o treinador reforçou a importância da decisão contra o Aston Villa e a possibilidade de começar o novo ciclo com mais um título. Depois de duas conquistas consecutivas da Champions League, o PSG tenta dar o primeiro passo para buscar a terceira.

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