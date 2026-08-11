Bastidores: as reviravoltas da milionária negociação entre Vini Jr e o Real Madrid Atacante assinou até 2032, mas rompimento esteve próximo com Xabi Alonso

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A renovação de Vini Jr com o Real Madrid em meio ao interesse do Arsenal foi uma das grandes novelas do mercado de transferências. E após meses de negociações e entre idas e vindas, o camisa sete estendeu seu vínculo com o clube espanhol até junho de 2032.

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Os bastidores dessa novela foram complexos e recheados de reviravoltas, mas com um final feliz para Vini Jr e Real Madrid. O "The Athletic" detalhou a história da renovação do jogador com a equipe merengue, mas também a frustração do Arsenal, que se posicionou como um forte candidato pelo brasileiro.

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O site esportivo do jornal The New York Times revelou que o Real Madrid buscou os representantes de Vini Jr em busca de uma renovação de contrato ainda em janeiro de 2025. Na época, o brasileiro ganhava cerca de 18 milhões de euros (R$ 106,5 milhões) anuais devido aos bônus, principalmente referente à conquista do prêmio The Best da Fifa.

Os espanhóis estavam dispostos a valorizar o camisa sete e propuseram inicialmente um aumento salarial para o jogador receber 20 milhões de euros anuais. Acompanhado de dois empresários e seu pai, Vini Jr recusou a oferta, que foi feita por José Ángel Sánchez e Juni Calafat. E semanas mais tarde, o Real Madrid rejeitou uma contraproposta feita pelo entorno do brasileiro, que queria cerca de 30 milhões de euros (R$ 117,5 milhões) por temporada.

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Xabi Alonso eleva tensão entre Vini Jr e Real Madrid

A saída de Carlo Ancelotti e a chegada de Xabi Alonso no comando do Real Madrid foram outro fator que abalou a relação entre Vini Jr e o clube espanhol. O treinador nunca conseguiu se conectar com o jogador, e o entorno do camisa sete previa uma relação complicada e uma temporada difícil.

As tensões entre Xabi Alonso e Vini Jr se evidenciaram no primeiro El Clásico da temporada, realizado em outubro de 2025. Na ocasião, o brasileiro foi substituído restando 20 minutos para o fim da partida e saiu de campo esbravejando e demonstrando publicamente a insatisfação com a decisão do técnico espanhol.

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Dias após o ocorrido, Vini Jr se encontrou com Florentino Pérez para se desculpar por conta do problema com Xabi Alonso. E, quando o presidente do Real Madrid levantou a questão da renovação de contrato, o jogador disse que não via com bons olhos uma ampliação de seu vínculo com o espanhol no comando do time.

Um ano após o início das conversas pela renovação, Xabi Alonso foi demitido do Real Madrid, e existia uma perspectiva mais positiva por uma renovação de Vini Jr. O brasileiro reconquistou o protagonismo sob comando de Álvaro Arbeloa.

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Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Arsenal surge como interessado

Apesar da confiança reconquistada em campo, Vini Jr e Real Madrid ainda precisavam resolver uma diferença financeira para que a renovação saísse do papel. Foram meses sem conversas e sem progressos, o que fez com que o Arsenal entrasse na jogada com o apoio desde os donos até os dirigentes de futebol do clube inglês.

As grandes figuras do clube inglês entraram em contato com Vini Jr e seus representantes para explicar como o jogador se encaixaria no projeto esportivo do Arsenal. Mas também sobre o impacto e os benefícios que uma parceria comercial traria para ambos os lados. Depois da abordagem ambiciosa, o jogador do Real Madrid e seu entorno se convenceram de que o interesse era sério.

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Nesse momento, as conversas entre Vini Jr e Real Madrid eram cada vez mais raras e especulou-se a possibilidade de o clube espanhol retirar a oferta que tinha feito ao atleta. Mas a posição do grupo do jogador era clara: não haveria reuniões sem um aumento na proposta de renovação de contrato por parte dos merengues.

Chegada de Mourinho e nova reunião entre Vini Jr e Real Madrid

Com a chegada da nova temporada, José Mourinho foi contratado para assumir o comando do Real Madrid. E, desde sua chegada, o treinador mandou diversas mensagens para Vini Jr e explicou a importância que o camisa sete teria na equipe sob seu comando.

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Durante a Copa do Mundo, o Real Madrid fez uma oferta de aproximadamente 22 milhões de euros (R$ 130 milhões) anuais, que também foi recusada pelo jogador. Mas uma reunião foi agendada para que o tema fosse debatido no dia 5 de agosto.

Esse encontro seria decisivo, e o Arsenal estava confiante de que Vini Jr e Real Madrid poderiam optar por caminhos distintos. No entanto, o otimismo foi se transformando em pessimismo em meio às notícias da imprensa espanhola de que os merengues haviam feito uma nova oferta e com valores melhores para convencer o brasileiro a permanecer no elenco.

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Em um encontro marcado em um restaurante da capital espanhola, Vini Jr estava ao lado de seus dois empresários de maior confiança: Frederico Pena e Tata Soares. O Real Madrid era representado por José Ángel Sánchez e Juni Calafat. Os valores foram mantidos em sigilo para que não afetassem futuras renovações de jogadores na equipe merengue, mas existe o entendimento de que o acordo foi selado por um montante superior aos 22 milhões de euros oferecidos anteriormente.

A decisão de Vini Jr ficar no Real Madrid foi comunicada ao Arsenal por meio de seus representantes, que agradeceram o tratamento recebido. Eles explicaram que o camisa sete decidiu se manter pelo carinho que tinha pelo clube espanhol e pelo esforço financeiro feito pela instituição merengue para mantê-lo no elenco.

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O Arsenal se frustrou, mas sabia que a permanência de Vini Jr no Real Madrid era uma possibilidade. E, se não fosse por uma grande oferta dos espanhóis, o esforço dos ingleses poderia ter sido recompensado com a chegada do astro da Seleção Brasileira.

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