Ex-Corinthians, Pedrinho ganha maturidade no Zenit, muda de posição e mira Seleção: 'Sonho de qualquer jogador' Em entrevista ao Lance! o jogador falou sobre momentos da carreira e próximos planos

Pedrinho vive uma nova fase da carreira desde que deixou o Corinthians para atuar no Zenit. Em entrevista ao Lance!, o jogador falou sobre o processo de adaptação ao futebol russo, a mudança de posição e o amadurecimento desde os primeiros passos no profissional. Agora consolidado como meia, o atleta também mira uma oportunidade na Seleção Brasileira no novo ciclo.

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Pedrinho destaca amadurecimento após saída do Brasil

A mudança para o futebol russo representou uma etapa importante na carreira de Pedrinho. Segundo o jogador, os primeiros meses longe do Brasil foram marcados por dificuldades dentro e fora de campo, principalmente pela necessidade de se adaptar a um estilo de jogo mais físico.

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O meia também destacou a pressão enfrentada por jovens jogadores no futebol brasileiro, principalmente em clubes de grande expressão como o Corinthians. Ele afirmou que a experiência no exterior contribuiu para seu amadurecimento.

— Quando a gente sobe pro profissional, a gente fica com uma certa ansiedade de querer mostrar muito o nosso trabalho. E no Brasil tem muita pressão por resultado. Depois que um garoto sobe da base, faz uma partida não tão boa, eu acho que isso prejudica na cabeça, né? — explicou.

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Com mais experiência, Pedrinho acredita que vive um momento diferente na carreira e que a sequência de jogos tem sido fundamental para sua evolução.

— Estou me tornando um jogador mais maduro do que antes. Estou crescendo muito a cada minuto, com cada jogo que estou fazendo. Espero estar fazendo o meu melhor aqui no clube — afirmou.

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Adaptação ao futebol russo levou cerca de um ano

A chegada ao Zenit exigiu um período de adaptação. Pedrinho contou que sentiu diferenças significativas em relação ao futebol brasileiro, principalmente pela intensidade física dos jogos.

— Para mim, no começo, foi muito difícil. É muito diferente do Brasil, é um futebol muito mais físico. Eu tive que ir me adaptando... Acho que um ano pra me adaptar. Hoje, estou adaptado muito bem, fazendo grandes jogos — disse.

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Depois do primeiro período de aprendizado, o brasileiro conseguiu conquistar mais espaço e se estabelecer como uma das opções importantes do elenco. Outro ponto importante na evolução do jogador foi a mudança de posição. Pedrinho contou que passou a atuar como meia após retornar de uma convocação para a Seleção e que a nova função permitiu que jogasse com mais liberdade.

— Acho que na temporada passada, quando voltei da Seleção de base, o treinador começou a me colocar de meia. Foi onde comecei a jogar bem mais leve... Me deixavam livre dentro do campo e foi onde comecei a ter mais minutagem, jogar 99% dos jogos de titular e ter ritmo — contou.

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A adaptação à nova função foi tão positiva que Pedrinho já vê o meio-campo como sua posição para o restante da carreira.

— Já estou há um ano jogando como meia, me adaptando muito bem. É o que prefiro seguir para o resto da minha carreira — afirmou.

Pedrinho foi campeão da Supercopa da Rússia (Foto: Reprodução/Instagram)

Pedrinho mira Seleção Brasileira no novo ciclo

O bom momento no Zenit também alimenta um objetivo maior: vestir a camisa da Seleção Brasileira. Para Pedrinho, a convocação é um sonho que permanece entre as principais metas da carreira.

— Tenho certeza de que é o sonho de qualquer jogador. Lógico que a Seleção é uma prioridade para mim nesse novo ciclo. Vou trabalhar muito. Fazendo bons jogos no meu clube, se tiver a oportunidade, vou aproveitar — declarou.

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O meia também vê com bons olhos o fato de jogadores do futebol russo começarem a ganhar espaço nas convocações. Ele citou o Luiz Henrique e Douglas Santos, companheiros de Zenit que foram convocados para a Copa do Mundo.

— Fiquei muito feliz de ver o Douglas Santos e o Luiz Henrique sendo convocados, tenho certeza que abre um caminho muito grande aqui. A gente sabe que agora tá tendo alguns olhares pra cá — afirmou.

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Vida na Rússia e saudade do Brasil

Fora dos gramados, Pedrinho também revelou que a adaptação à vida na Rússia foi positiva. O jogador destacou a estrutura e os lugares que conheceu no país, além da adaptação da própria família.

— O país é muito bom, tem muitos lugares turísticos. Minha família gosta, meu filho também tá gostando. Mas claro que dá saudade de estar do lado dos meus familiares e dos amigos que eu tenho aí no Brasil — contou.

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Apesar da distância, a experiência no exterior se tornou parte importante da trajetória do jogador, que agora busca aproveitar a sequência no Zenit para continuar crescendo na carreira.

Luiz Henrique e Pedrinho em ação pelo Zenit (Foto: Divulgação)

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