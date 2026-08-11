Copa da Liga Inglesa: Chelsea e Tottenham conhecem rivais Blues encaram o Luton Town, enquanto Spurs enfrentam o Charlton na Carabao Cup

O sorteio da segunda rodada da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) definiu os caminhos dos gigantes da Premier League no torneio mata-mata. Chelsea e Tottenham entram em campo na chave Sul como os grandes destaques do chaveamento. Os Blues enfrentarão o Luton Town em Stamford Bridge, enquanto os Spurs recebem o Charlton Athletic em duelo londrino.

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Pentacampeão da Carabao Cup, o Chelsea estreia na segunda rodada contra o Luton Town em Stamford Bridge (Foto: Adrian Dennis / AFP)

As partidas desta fase estão agendadas para a semana de 24 de agosto, ainda com horários e datas exatas a serem confirmados pela organização. A tabela manteve a divisão regionalizada entre as seções Norte e Sul para otimizar os deslocamentos das equipes e torcedores nas etapas iniciais.

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Tetracampeão do torneio, o Tottenham reencontra o Charlton após 15 anos. O último duelo entre os clubes aconteceu em 2011, pela Copa da Inglaterra, com vitória dos Spurs por 3 a 0. A equipe busca quebrar um jejum na Carabao Cup que dura desde 2008, quando levantou a taça justamente ao bater o Chelsea na decisão. Já os Blues, cinco vezes campeões da competição, conquistaram o título pela última vez em 2015, exatamente superando o rival do norte de Londres em Wembley. O Luton, adversário da equipe de Stamford Bridge, avançou à segunda fase após bater o Gillingham Town por 3 a 0.

O Tottenham recebe o Charlton Athletic em busca de quebrar um jejum na competição que dura desde 2008 (Foto: David Gray / AFP)

Além dos duelos da capital, a chave Sul reserva o embate entre Southampton e West Ham. Na seção Norte, o destaque fica por conta do confronto de elite entre o Nottingham Forest, semifinalista da última Liga Europa, e o Leeds United. O atual campeão da Carabao Cup é o Manchester City, que conquistou seu nono título na edição anterior ao derrotar o Arsenal na decisão. A grande final da temporada 2026/27 está agendada para 21 de março de 2027.

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Confira todos os confrontos da 2ª rodada da Carabao Cup:

Stoke City x Hull City Newcastle United x West Bromwich Albion Blackburn Rovers x Sheffield United Nottingham Forest x Leeds United Doncaster Rovers x Middlesbrough Barnsley x Crewe Alexandra Preston North End x Everton Blackpool x Lincoln City Sheffield Wednesday x Wolverhampton Wanderers Bradford City x Burnley Fleetwood Town x Shrewsbury Town

Walsall x Leyton Orient

Ipswich Town x Leicester City

Cardiff City x Norwich City

Stevenage x Reading

Cambridge United x Millwall

Birmingham City x Brentford

Southampton x West Ham United

Watford x Peterborough United

Fulham x AFC Wimbledon

Plymouth Argyle ou Exeter City x Coventry City

Chelsea x Luton Town

Tottenham Hotspur x Charlton Athletic

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