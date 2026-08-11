Copa da Liga Inglesa: Chelsea e Tottenham conhecem rivais
Blues encaram o Luton Town, enquanto Spurs enfrentam o Charlton na Carabao Cup
O sorteio da segunda rodada da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) definiu os caminhos dos gigantes da Premier League no torneio mata-mata. Chelsea e Tottenham entram em campo na chave Sul como os grandes destaques do chaveamento. Os Blues enfrentarão o Luton Town em Stamford Bridge, enquanto os Spurs recebem o Charlton Athletic em duelo londrino.
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As partidas desta fase estão agendadas para a semana de 24 de agosto, ainda com horários e datas exatas a serem confirmados pela organização. A tabela manteve a divisão regionalizada entre as seções Norte e Sul para otimizar os deslocamentos das equipes e torcedores nas etapas iniciais.
Tetracampeão do torneio, o Tottenham reencontra o Charlton após 15 anos. O último duelo entre os clubes aconteceu em 2011, pela Copa da Inglaterra, com vitória dos Spurs por 3 a 0. A equipe busca quebrar um jejum na Carabao Cup que dura desde 2008, quando levantou a taça justamente ao bater o Chelsea na decisão. Já os Blues, cinco vezes campeões da competição, conquistaram o título pela última vez em 2015, exatamente superando o rival do norte de Londres em Wembley. O Luton, adversário da equipe de Stamford Bridge, avançou à segunda fase após bater o Gillingham Town por 3 a 0.
Além dos duelos da capital, a chave Sul reserva o embate entre Southampton e West Ham. Na seção Norte, o destaque fica por conta do confronto de elite entre o Nottingham Forest, semifinalista da última Liga Europa, e o Leeds United. O atual campeão da Carabao Cup é o Manchester City, que conquistou seu nono título na edição anterior ao derrotar o Arsenal na decisão. A grande final da temporada 2026/27 está agendada para 21 de março de 2027.
Confira todos os confrontos da 2ª rodada da Carabao Cup:
- Stoke City x Hull City
- Newcastle United x West Bromwich Albion
- Blackburn Rovers x Sheffield United
- Nottingham Forest x Leeds United
- Doncaster Rovers x Middlesbrough
- Barnsley x Crewe Alexandra
- Preston North End x Everton
- Blackpool x Lincoln City
- Sheffield Wednesday x Wolverhampton Wanderers
- Bradford City x Burnley
- Fleetwood Town x Shrewsbury Town
- Walsall x Leyton Orient
- Ipswich Town x Leicester City
- Cardiff City x Norwich City
- Stevenage x Reading
- Cambridge United x Millwall
- Birmingham City x Brentford
- Southampton x West Ham United
- Watford x Peterborough United
- Fulham x AFC Wimbledon
- Plymouth Argyle ou Exeter City x Coventry City
- Chelsea x Luton Town
- Tottenham Hotspur x Charlton Athletic
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