Emery coloca PSG como favorito antes da Supercopa
Técnico do Aston Villa elogia Luis Enrique e destaca crescimento do clube inglês
O Aston Villa enfrenta o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (12), em Salzburgo, pela Supercopa da Europa. Na véspera da decisão, o técnico Unai Emery reconheceu o favoritismo do atual campeão da Champions League e elogiou o trabalho de Luis Enrique, a quem considera o melhor treinador do momento.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
— É complicado definir o melhor treinador, mas, ganhando duas vezes a Champions agora e respeitando os outros treinadores, acredito que Luis Enrique é o melhor. Enfrentá-lo é um desafio e um teste. Gosto de jogar contra os melhores — afirmou Emery.
Desfalques no Aston Villa
O Aston Villa não terá três jogadores importantes na decisão. Ollie Watkins, Ezri Konsa e Emiliano Martínez não viajaram para Salzburgo porque receberam quatro semanas de férias após encerrarem a última temporada em 19 de julho.
— Se eles estivessem aqui, talvez tivéssemos mais possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, acredito que o PSG estará na mesma situação que nós. Vamos enfrentar a partida com os jogadores com quem começamos há quatro semanas, incluindo alguns jovens. Espero que possamos competir e enfrentá-los com nossas próprias capacidades e possibilidades de vencer — disse.
Por outro lado, Emery poderá contar novamente com John McGinn e Alejandro Garnacho. Manzambi, um dos principais reforços do Aston Villa para esta temporada, será ausência por causa de uma lesão.
Emery destaca crescimento do clube
A Supercopa representa mais uma oportunidade para o Aston Villa conquistar um troféu. Emery afirmou que o clube vive um processo de crescimento e destacou o aumento do orçamento a partir dos resultados esportivos e das negociações de jogadores.
— Estamos aumentando nosso orçamento por meio de bons resultados em campo e bons resultados vendendo jogadores. Mas também somos consistentes e espero que mantenhamos o mesmo alto nível de até agora — declarou.
O treinador também afirmou que vê o clube iniciando uma nova etapa na busca por títulos.
— A Supercopa é outra oportunidade para ganhar um troféu. Sinto que o clube está iniciando uma nova era com essa possibilidade de lutar por troféus.
Reencontro com o PSG
A decisão também marca um novo encontro entre Aston Villa e PSG. As equipes se enfrentaram nas quartas de final da Champions League há duas temporadas, com classificação do time francês.
Apesar da eliminação, Emery afirmou que o confronto serviu para aumentar a confiança dos jogadores do Aston Villa.
— Não conseguimos passar, mas, em geral, sentimos que podíamos alcançar aquele nível. Nossos jogadores também sentiram isso, e aquela forma de jogar foi muito importante para nossa autoestima.
Emery busca primeiro título na Supercopa
Emery disputou três partidas de Supercopa da Europa, em 2014, 2015 e 2021, mas ainda não conquistou o troféu. Agora, o treinador quer levar o Aston Villa ao título e fazer do clube o primeiro campeão da Liga Europa a vencer a competição desde o Atlético de Madrid, em 2018.
— Jogar por troféus é o grande objetivo. Na quarta-feira, virão 6 mil torcedores de Birmingham e, para nós, isso é uma grande responsabilidade — afirmou.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Ex-Corinthians, Pedrinho ganha maturidade no Zenit, muda de posição e mira Seleção: 'Sonho de qualquer jogador'Há 12 minutos
Futebol Internacional
Luis Enrique abre o jogo sobre mercado do PSG após a CopaHá 13 minutos
Futebol Internacional
Técnico tenta convencer astro do Flamengo a voltar à seleção após recusa; entendaHá 15 minutos
Futebol Internacional
Luis Enrique mira feito histórico e quer igualar Real Madrid no PSG: 'Desafio único'Há 28 minutos
Futebol Internacional
Quem apita o duelo entre PSG e Aston Villa pela Supercopa da Uefa?Há 46 minutos
Futebol Internacional
Monaco, de Filipe Luís, deve rescindir com Pogba após nova lesãoHá 58 minutos
Mais LANCE!