Emery coloca PSG como favorito antes da Supercopa Técnico do Aston Villa elogia Luis Enrique e destaca crescimento do clube inglês

O Aston Villa enfrenta o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (12), em Salzburgo, pela Supercopa da Europa. Na véspera da decisão, o técnico Unai Emery reconheceu o favoritismo do atual campeão da Champions League e elogiou o trabalho de Luis Enrique, a quem considera o melhor treinador do momento.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

— É complicado definir o melhor treinador, mas, ganhando duas vezes a Champions agora e respeitando os outros treinadores, acredito que Luis Enrique é o melhor. Enfrentá-lo é um desafio e um teste. Gosto de jogar contra os melhores — afirmou Emery.

continua após a publicidade

Desfalques no Aston Villa

O Aston Villa não terá três jogadores importantes na decisão. Ollie Watkins, Ezri Konsa e Emiliano Martínez não viajaram para Salzburgo porque receberam quatro semanas de férias após encerrarem a última temporada em 19 de julho.

— Se eles estivessem aqui, talvez tivéssemos mais possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, acredito que o PSG estará na mesma situação que nós. Vamos enfrentar a partida com os jogadores com quem começamos há quatro semanas, incluindo alguns jovens. Espero que possamos competir e enfrentá-los com nossas próprias capacidades e possibilidades de vencer — disse.

continua após a publicidade

Por outro lado, Emery poderá contar novamente com John McGinn e Alejandro Garnacho. Manzambi, um dos principais reforços do Aston Villa para esta temporada, será ausência por causa de uma lesão.

Unai Emery é o treinador do Aston Villa na final da Supercopa da Europa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Emery destaca crescimento do clube

A Supercopa representa mais uma oportunidade para o Aston Villa conquistar um troféu. Emery afirmou que o clube vive um processo de crescimento e destacou o aumento do orçamento a partir dos resultados esportivos e das negociações de jogadores.

continua após a publicidade

— Estamos aumentando nosso orçamento por meio de bons resultados em campo e bons resultados vendendo jogadores. Mas também somos consistentes e espero que mantenhamos o mesmo alto nível de até agora — declarou.

O treinador também afirmou que vê o clube iniciando uma nova etapa na busca por títulos.

— A Supercopa é outra oportunidade para ganhar um troféu. Sinto que o clube está iniciando uma nova era com essa possibilidade de lutar por troféus.

continua após a publicidade

Unai Emery é o treinador do Aston Villa na final da Supercopa da Europa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Reencontro com o PSG

A decisão também marca um novo encontro entre Aston Villa e PSG. As equipes se enfrentaram nas quartas de final da Champions League há duas temporadas, com classificação do time francês.

Apesar da eliminação, Emery afirmou que o confronto serviu para aumentar a confiança dos jogadores do Aston Villa.

— Não conseguimos passar, mas, em geral, sentimos que podíamos alcançar aquele nível. Nossos jogadores também sentiram isso, e aquela forma de jogar foi muito importante para nossa autoestima.

continua após a publicidade

Unai Emery com o escudo do PSG ao fundo na véspera do jogo de Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Emery busca primeiro título na Supercopa

Emery disputou três partidas de Supercopa da Europa, em 2014, 2015 e 2021, mas ainda não conquistou o troféu. Agora, o treinador quer levar o Aston Villa ao título e fazer do clube o primeiro campeão da Liga Europa a vencer a competição desde o Atlético de Madrid, em 2018.

— Jogar por troféus é o grande objetivo. Na quarta-feira, virão 6 mil torcedores de Birmingham e, para nós, isso é uma grande responsabilidade — afirmou.

continua após a publicidade

Unai Emery se tornou pentacampeão da Europa League com o Aston Villa (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.