Sem 'Vozinha': entenda a proibição do apelido do goleiro cabo-verdiano O goleiro terá de escolher um de seus sobrenomes para estampar nas costas da camisa

Consagrado mundialmente pela alcunha que carrega na estampa da camisa, Josimar Évora Dias, o "Vozinha", terá de abdicar do famoso apelido em sua nova jornada profissional. Recém-contratado pelo Colo-Colo, o goleiro titular de Cabo Verde foi enquadrado no rigoroso regulamento do futebol chileno, que exige a presença exclusiva de sobrenomes no uniforme dos atletas.

A proibição é determinada pela Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP). Segundo as normas da entidade, o arqueiro de 40 anos precisará escolher entre "Évora" ou "Dias" para o manto do clube de Santiago.

continua após a publicidade

— Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes — diz o artigo 36 do regulamento.

O jogador desembarca nesta terça-feira (28) na capital chilena para submissão aos exames médicos e assinatura do contrato. O vínculo inicial com a equipe vai até o fim de 2026, com cláusula de renovação por mais uma temporada.

continua após a publicidade

Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

A origem do apelido

Em entrevista à Fifa, concedida em 2024, o goleiro explicou a origem do apelido "Vozinha". A curiosidade ganhou ainda mais destaque durante a Copa do Mundo de 2026, quando ele figurou entre os atletas mais experientes do torneio.

— É por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar e minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então cresci com meus avós. Na minha zona os rapazes eram muito mais velhos. Eu sempre jogava na rua, tomava muita porrada e, quando não conseguia dar o troco, ia para casa com raiva. Aí eles ficavam tirando sarro que eu estava indo reclamar com meus avós — explicou Vozinha.

continua após a publicidade

Vozinha estará no Brasil



Destaque da última Copa do Mundo ao liderar a seleção cabo-verdiana rumo à segunda fase — em um grupo composto por dois campeões mundiais —, o paredão também tem compromisso agendado no Rio de Janeiro. Dono do posto de goleiro mais seguido do Instagram no planeta, o atleta trocará temporariamente as luvas pelo microfone para palestrar sobre a carreira e sua ascensão nas redes sociais.

A apresentação no Rio de Janeiro ocorre no dia 5 de agosto, às 18h30, na Plenária Principal (Alerj) da Rio Innovation Week.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.