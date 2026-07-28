logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Sem 'Vozinha': entenda a proibição do apelido do goleiro cabo-verdiano

O goleiro terá de escolher um de seus sobrenomes para estampar nas costas da camisa

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 10:19
Atualizado há 23 minutos
Favorite o Lance! no Google
Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo.
Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo - (Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Consagrado mundialmente pela alcunha que carrega na estampa da camisa, Josimar Évora Dias, o "Vozinha", terá de abdicar do famoso apelido em sua nova jornada profissional. Recém-contratado pelo Colo-Colo, o goleiro titular de Cabo Verde foi enquadrado no rigoroso regulamento do futebol chileno, que exige a presença exclusiva de sobrenomes no uniforme dos atletas.

A proibição é determinada pela Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP). Segundo as normas da entidade, o arqueiro de 40 anos precisará escolher entre "Évora" ou "Dias" para o manto do clube de Santiago.

continua após a publicidade

— Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes — diz o artigo 36 do regulamento.

O jogador desembarca nesta terça-feira (28) na capital chilena para submissão aos exames médicos e assinatura do contrato. O vínculo inicial com a equipe vai até o fim de 2026, com cláusula de renovação por mais uma temporada.

continua após a publicidade
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

A origem do apelido

Em entrevista à Fifa, concedida em 2024, o goleiro explicou a origem do apelido "Vozinha". A curiosidade ganhou ainda mais destaque durante a Copa do Mundo de 2026, quando ele figurou entre os atletas mais experientes do torneio.

— É por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar e minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então cresci com meus avós. Na minha zona os rapazes eram muito mais velhos. Eu sempre jogava na rua, tomava muita porrada e, quando não conseguia dar o troco, ia para casa com raiva. Aí eles ficavam tirando sarro que eu estava indo reclamar com meus avós — explicou Vozinha.

continua após a publicidade

Vozinha estará no Brasil


Destaque da última Copa do Mundo ao liderar a seleção cabo-verdiana rumo à segunda fase — em um grupo composto por dois campeões mundiais —, o paredão também tem compromisso agendado no Rio de Janeiro. Dono do posto de goleiro mais seguido do Instagram no planeta, o atleta trocará temporariamente as luvas pelo microfone para palestrar sobre a carreira e sua ascensão nas redes sociais.

A apresentação no Rio de Janeiro ocorre no dia 5 de agosto, às 18h30, na Plenária Principal (Alerj) da Rio Innovation Week.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
lorran-taça-copa-do-brasil-2024-flamengo

Futebol Internacional

Jornal espanhol elogia Lorran, joia do Flamengo: 'Uma das maiores'

Há 3 minutos
var-premier-league

Futebol Internacional

Uso do VAR será mais limitado na próxima temporada europeia; entenda

Há 52 minutos
João Pedro comemorando gol no amistoso do Chelsea

Futebol Internacional

João Pedro faz hat-trick, Estêvão passa em branco e Xabi Alonso estreia com vitória em amistoso

Há 1 hora
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final

Futebol Internacional

PSG está fora da disputa por Rodri e deixa caminho livre para o Real Madrid

Há 1 hora
Moreira comemora gol contra a Universidad Católica do Chile, pela Sul-Americana de 2022

São Paulo

'Made in Cotia' dá adeus ao São Paulo após acerto com o Oriente Médio

Há 2 horas
Zidane, à direita, foi apresentado como novo técnico da França por Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (esquerda)

Futebol Internacional

Zidane é apresentado na França e revela: 'Era a única coisa que queria'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Endrick, ex-Palmeiras, em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

Sem espaço, Endrick pode ser emprestado pelo Real Madrid novamente

Neymar correndo com a posse da bola saindo da marcação de um jogador do Coritiba

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (28/07/2026)

Jogadores do Barcelona celebram título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid

Quando volta a La Liga? Data de início da temporada 2026/27

Camavinga e Vini Jr comemorando o gol marcado entre Real Madrid e Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Real Madrid deve vender astro para contratar Rodri, diz jornal

O meio-campista Tonali sendo anunciado pelo Tottenham

Mercado da Premier League: principais transferências e movimentações durante a Copa

Vinicius Jr. durante a comemoração do gol dele na partida que terminou 3 a 0 para o Brasil. Duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Real Madrid toma decisão e faz contraproposta a Vini Jr após interesse do Arsenal

Rayan em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

Rayan é alvo de gigante europeu após ser titular do Brasil na Copa

Zion Suzuki - Lecce

Algoz do Brasil na Copa entra na mira de PSG e Juventus

Yan Diomandé será reforço do Real Madrid

Reforço do Real Madrid, Diomandé já esteve na mira do Barcelona

Dibu Martínez pula para fazer defesa em cobrança de falta de Sidny Cabral em Argentina x Cabo Verde, na Copa do Mundo

Enquete Lance!: Gol de Sidny foi o mais bonito da Copa do Mundo? Vote!

troféu premier league

Quando fecha o mercado da Premier League 2026/27? Veja a data da janela de transferências

Mesmo com pedido de torcedores, Real Madrid não se manifestou sobre possível saída do atleta (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

Enquete Lance!: Vini Jr deve trocar o Real Madrid pela Premier League? Vote!

Goleiro Vozinha falando com a imprensa antes da Legends Cup da Copa do Mundo de 2026.

Vozinha valoriza 900% e receberá valor considerado alto no Colo-Colo