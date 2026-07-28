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João Pedro faz hat-trick, Estêvão passa em branco e Xabi Alonso estreia com vitória em amistoso

Ex-Fluminense também distribuiu uma assistência

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 09:28
Atualizado há 1 hora
Supervisionado porNathalia Gomes,
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João Pedro comemorando gol no amistoso do Chelsea
João Pedro comemorando gol no amistoso do Chelsea (Foto: David Gray/AFP)

O Chelsea começou a pré-temporada com vitória em um amistoso movimentado na Austrália. Na estreia de Xabi Alonso diante da torcida, os Blues derrotaram o Western Sydney Wanderers por 6 a 4, nesta terça-feira (28), em partida marcada pelo hat-trick de João Pedro, que saiu do banco de reservas para decidir o confronto em menos de dez minutos. Outro brasileiro em campo, Estêvão, participou da reta final da partida, mas teve atuação discreta e acabou envolvido no lance do quarto gol da equipe australiana.

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O duelo também marcou a primeira oportunidade para Xabi Alonso observar boa parte do elenco em campo. O treinador iniciou a partida com uma formação repleta de jovens e promoveu uma série de mudanças na segunda etapa, colocando nomes como Cole Palmer, João Pedro, Gittens, Colwill e Estêvão para mudar o panorama da partida.

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João Pedro entra no fim e muda o jogo

Apesar de abrir o placar logo aos seis minutos, com o jovem Dastan Satpaev, o Chelsea encontrou dificuldades defensivas e chegou a ficar em desvantagem três vezes durante o amistoso. Ainda no primeiro tempo, Essugo deixou tudo igual antes do intervalo, mas os australianos voltaram a assumir a liderança na etapa final.

A reação começou quando Xabi Alonso promoveu nove alterações aos 64 minutos. Pouco depois de entrar, João Pedro participou da jogada que terminou no gol de empate de Gittens. O inglês aproveitou assistência do brasileiro para marcar o terceiro gol londrino e recolocar o Chelsea na partida.

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Os donos da casa voltaram à frente após aproveitarem um erro na saída de bola, mas João Pedro assumiu o protagonismo nos minutos finais. Primeiro, empatou a partida com uma finalização precisa dentro da área. Em seguida, recebeu passe de Cole Palmer para virar o placar e, já perto do fim, apareceu novamente após cobrança de escanteio para completar o hat-trick e decretar a vitória por 6 a 4.

Além dos três gols, o atacante brasileiro foi um dos principais destaques da equipe na estreia do novo treinador, mudando completamente o ritmo ofensivo do Chelsea após entrar em campo. Veja os lances do atacante:

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Assistência para 3º gol do Chelsea na partida

Primeiro tento do João Pedro

Doblete do atacante

Hat-trick do ex-Fluminense

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea
João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea (Foto: David Gray/AFP)

Estêvão também ganhou oportunidade na segunda etapa e atuou aberto pelo lado direito do ataque. O ex-jogador do Palmeiras mostrou personalidade ao buscar jogadas individuais e quase deixou sua marca nos minutos finais, quando arrancou em direção ao gol adversário.

O jovem, porém, também esteve envolvido no momento mais delicado de sua atuação. Um passe errado no campo defensivo contribuiu para o quarto gol do Western Sydney Wanderers, que voltou a colocar os australianos em vantagem antes da reação comandada por João Pedro.

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Mesmo sem balançar as redes, Estêvão recebeu minutos importantes na primeira partida da pré-temporada e integrou a equipe formada por alguns dos principais jogadores utilizados por Xabi Alonso na reta final do amistoso.

Primeiro teste da era Xabi Alonso em Chelsea x Wanderers

O amistoso representou o primeiro compromisso público de Xabi Alonso no comando do Chelsea, já que os jogos anteriores da preparação haviam sido realizados com portões fechados. O treinador escalou uma equipe bastante modificada, misturando atletas experientes com promessas das categorias de base.

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Entre os jovens, o destaque ficou para Satpaev, de 17 anos, autor do primeiro gol da era Xabi Alonso no clube. Essugo também deixou sua marca, enquanto Jamie Gittens manteve a boa fase na pré-temporada ao balançar as redes mais uma vez.

Após o compromisso em Sydney, o Chelsea segue sua preparação para a temporada 2026/27. O próximo amistoso será diante do Tottenham, novamente na Austrália, antes da sequência de confrontos contra Juventus, Milan, Johor Darul Ta'zim e Real Sociedad.

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