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Uso do VAR será mais limitado na próxima temporada europeia; entenda

Árbitros terão mais protagonismo durante as partidas

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 10:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
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VAR da Premier League (Foto: Divulgação/Premier League)

A Uefa definiu novas diretrizes para a arbitragem da temporada 2026/27 e estabeleceu critérios mais rígidos para o uso do VAR nas competições organizadas pela entidade. As mudanças foram acertadas em uma reunião com representantes das 55 federações nacionais europeias e do "International Football Association Board" (IFAB), com o objetivo de reduzir interrupções, aumentar o tempo efetivo de jogo e devolver ao árbitro de campo o protagonismo nas decisões.

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Entre as principais orientações está a limitação das intervenções do VAR. A entidade reforçou que o sistema continuará sendo utilizado apenas em casos de erro "claro e óbvio" ou quando uma infração importante passar despercebida pela equipe de arbitragem, evitando que a cabine de vídeo funcione como uma nova instância para reinterpretar lances discutíveis.

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Revisões mais curtas no VAR e protagonismo do árbitro

A principal mudança prevista para a próxima temporada é a tentativa de reduzir revisões longas à beira do gramado. Segundo o entendimento firmado pelos árbitros europeus, análises prolongadas costumam indicar que o lance não apresenta um erro suficientemente evidente para justificar a alteração da decisão inicial.

Com isso, a orientação da Uefa passa a ser ainda mais clara: o árbitro de campo permanece como autoridade máxima da partida, enquanto o VAR deve atuar apenas como ferramenta de apoio em situações excepcionais.

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As federações também alinharam critérios para casos de identificação equivocada de jogadores, seguindo os esclarecimentos recentes publicados pela Ifab. A intenção é garantir que decisões semelhantes recebam o mesmo tratamento em todas as competições continentais e nacionais.

Árbitro conferindo um lance no VAR
Árbitro conferindo um lance no VAR (Foto: Reprodução/X)

As novas diretrizes não se limitam ao VAR. A reunião também consolidou o apoio às alterações promovidas pela Ifab para reduzir a perda de tempo durante as partidas.

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Os árbitros foram orientados a aplicar de maneira uniforme os novos critérios relacionados a tiros de meta, cobranças de lateral, substituições e paralisações por atendimento médico. A expectativa é diminuir interrupções desnecessárias e ampliar o tempo efetivo de bola rolando ao longo dos jogos.

Outra medida reforçada pela entidade envolve a comunicação entre jogadores e arbitragem. Inspirada no protocolo utilizado durante a Euro 2024, a Uefa pretende fortalecer o contato direto entre os árbitros e os capitães das equipes, restringindo protestos coletivos e incentivando uma relação mais respeitosa dentro de campo.

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Mudanças chegam após debates na Copa do Mundo

As novas orientações foram definidas poucas semanas depois de uma Copa do Mundo marcada por discussões envolvendo o árbitro de vídeo. Entre os episódios que reacenderam o debate estiveram revisões demoradas para análise de impedimentos e intervenções do VAR em lances de pênalti, situações que provocaram questionamentos sobre o tempo gasto nas checagens e os limites da tecnologia.

Para o diretor de arbitragem da Uefa, Roberto Rosetti, a uniformização dos critérios representa um passo importante para reduzir interpretações diferentes entre campeonatos e tornar as decisões mais compreensíveis para clubes, jogadores e torcedores.

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A entidade informou ainda que pretende divulgar, nas próximas semanas, novas orientações para padronizar a aplicação das Regras do Jogo e do protocolo do VAR em todas as competições sob sua organização.

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