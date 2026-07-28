Uso do VAR será mais limitado na próxima temporada europeia; entenda
Árbitros terão mais protagonismo durante as partidas
A Uefa definiu novas diretrizes para a arbitragem da temporada 2026/27 e estabeleceu critérios mais rígidos para o uso do VAR nas competições organizadas pela entidade. As mudanças foram acertadas em uma reunião com representantes das 55 federações nacionais europeias e do "International Football Association Board" (IFAB), com o objetivo de reduzir interrupções, aumentar o tempo efetivo de jogo e devolver ao árbitro de campo o protagonismo nas decisões.
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Entre as principais orientações está a limitação das intervenções do VAR. A entidade reforçou que o sistema continuará sendo utilizado apenas em casos de erro "claro e óbvio" ou quando uma infração importante passar despercebida pela equipe de arbitragem, evitando que a cabine de vídeo funcione como uma nova instância para reinterpretar lances discutíveis.
Revisões mais curtas no VAR e protagonismo do árbitro
A principal mudança prevista para a próxima temporada é a tentativa de reduzir revisões longas à beira do gramado. Segundo o entendimento firmado pelos árbitros europeus, análises prolongadas costumam indicar que o lance não apresenta um erro suficientemente evidente para justificar a alteração da decisão inicial.
Com isso, a orientação da Uefa passa a ser ainda mais clara: o árbitro de campo permanece como autoridade máxima da partida, enquanto o VAR deve atuar apenas como ferramenta de apoio em situações excepcionais.
As federações também alinharam critérios para casos de identificação equivocada de jogadores, seguindo os esclarecimentos recentes publicados pela Ifab. A intenção é garantir que decisões semelhantes recebam o mesmo tratamento em todas as competições continentais e nacionais.
As novas diretrizes não se limitam ao VAR. A reunião também consolidou o apoio às alterações promovidas pela Ifab para reduzir a perda de tempo durante as partidas.
Os árbitros foram orientados a aplicar de maneira uniforme os novos critérios relacionados a tiros de meta, cobranças de lateral, substituições e paralisações por atendimento médico. A expectativa é diminuir interrupções desnecessárias e ampliar o tempo efetivo de bola rolando ao longo dos jogos.
Outra medida reforçada pela entidade envolve a comunicação entre jogadores e arbitragem. Inspirada no protocolo utilizado durante a Euro 2024, a Uefa pretende fortalecer o contato direto entre os árbitros e os capitães das equipes, restringindo protestos coletivos e incentivando uma relação mais respeitosa dentro de campo.
Mudanças chegam após debates na Copa do Mundo
As novas orientações foram definidas poucas semanas depois de uma Copa do Mundo marcada por discussões envolvendo o árbitro de vídeo. Entre os episódios que reacenderam o debate estiveram revisões demoradas para análise de impedimentos e intervenções do VAR em lances de pênalti, situações que provocaram questionamentos sobre o tempo gasto nas checagens e os limites da tecnologia.
Para o diretor de arbitragem da Uefa, Roberto Rosetti, a uniformização dos critérios representa um passo importante para reduzir interpretações diferentes entre campeonatos e tornar as decisões mais compreensíveis para clubes, jogadores e torcedores.
A entidade informou ainda que pretende divulgar, nas próximas semanas, novas orientações para padronizar a aplicação das Regras do Jogo e do protocolo do VAR em todas as competições sob sua organização.
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