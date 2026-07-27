Mercado da Premier League: principais transferências e movimentações durante a Copa
Premier League registrou movimentações importantes no mercado antes do encerramento da Copa do Mundo
A Copa do Mundo de 2026 coincidiu com a janela de transferências de verão da Premier League, mas isso não impediu os clubes ingleses de movimentarem o mercado. Até o dia 19 de julho, equipes da elite inglesa já haviam realizado contratações de peso, com destaque para investimentos milionários e mudanças importantes nos elencos.
Quando fecha o mercado da Premier League 2026/27? Veja a data da janela de transferências
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Tottenham e City lideram os investimentos
O Tottenham foi um dos protagonistas da janela ao contratar Sandro Tonali, ex-Newcastle, por 108 milhões de euros (cerca de R$ 626 milhões), além de desembolsar 99 milhões de euros (cerca de R$ 574 milhões) por Mateus Fernandes, que estava no West Ham. Os Spurs também reforçaram a defesa com Jan Paul van Hecke, contratado junto ao Brighton por 60 milhões de euros (cerca de R$ 348 milhões), e acertaram a chegada do lateral Andrew Robertson, ex-Liverpool, sem custos.
Já o Manchester City fez a maior contratação do período ao investir 135 milhões de euros (cerca de R$ 783 milhões) em Elliot Anderson, destaque do Nottingham Forest.
Chelsea e Liverpool também reforçam o elenco
O Chelsea oficializou a contratação do atacante Geovany Quenda, vindo do Sporting por 50 milhões de euros (cerca de R$ 290 milhões), além de investir 57 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões) em Marco Palestra, da Atalanta. O clube londrino ainda trouxe o lateral brasileiro Denner, contratado junto ao Corinthians por 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões).
O Liverpool, por sua vez, acertou a chegada do atacante Víctor Muñoz, contratado do Osasuna por 40 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões).
Demais movimentações da janela
Além dos gigantes ingleses, outros clubes também aproveitaram o período para reforçar seus elencos. O Brighton contratou o zagueiro Luka Vuskovic, vindo do Tottenham, por 54 milhões de euros (cerca de R$ 313 milhões). O Newcastle investiu 50 milhões de euros (cerca de R$ 290 milhões) na contratação de Bazoumana Touré, destaque do Hoffenheim.
O Everton anunciou a chegada do volante Hayden Hackney, contratado do Middlesbrough por 19 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões). Já o Bournemouth acertou a contratação do atacante Álvaro Rodríguez, vindo do Elche, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões).
Outras negociações relevantes envolveram Óscar Mingueza, anunciado pelo Crystal Palace sem custos, Jonah Kusi-Asare, contratado pelo Fulham junto ao Bayern de Munique por 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões), e Jannik Schuster, reforço do Brentford, adquirido por 18 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões).
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