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Jornal espanhol elogia Lorran, joia do Flamengo: 'Uma das maiores'

Jogador está sendo monitorado pelo Granada, do país europeu

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 10:59
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Lorran levantando o título da Copa do Brasil pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

O futuro de Lorran voltou a ganhar espaço na imprensa espanhola. Em reportagem publicada nesta terça-feira (28), o "Marca" repercutiu o interesse do Granada no meia do Flamengo e classificou o jovem como um jogador capaz de "mudar o ritmo de uma partida" sozinho. Apesar da repercussão na Espanha, o cenário é diferente do tratado pelo jornal: o Lance! apurou que, neste momento, não há qualquer negociação em andamento entre o clube espanhol e o Rubro-Negro.

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Segundo o periódico espanhol, o Granada busca reforços para o meio-campo e vê em Lorran um perfil que se encaixa nas necessidades do técnico Pacheta. A publicação cita informações do jornalista Matteo Moretto, do Marca, sobre uma tentativa de empréstimo com opção de compra, mas destaca que o Flamengo teria resistência em liberar o atleta nesses moldes.

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Marca relembra status de promessa de Lorran no Flamengo

Ao traçar o perfil do meia, o Marca destacou a ascensão de Lorran nas categorias de base e o impacto causado quando surgiu entre os profissionais do Flamengo. O jornal espanhol afirmou que o clube carioca enxergava o jogador como uma de suas maiores promessas e lembrou que, ainda na adolescência, recusou uma proposta de cinco milhões de euros por acreditar que seu valor de mercado seguiria em crescimento.

Na avaliação da publicação, Lorran reúne características capazes de desequilibrar partidas individualmente, graças à capacidade de acelerar o jogo e criar vantagens no setor ofensivo. Esse perfil, segundo o marca, explica por que o meia voltou ao radar do futebol europeu.

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– Lorran é um daqueles futebolistas diferenciais, capazes de mudar o ritmo do jogo por conta própria. Aos 17 anos, ele despontou com força no Flamengo, mostrando-se como uma das joias da equipe do Rio de Janeiro, que chegou a recusar uma proposta de cinco milhões pelo jogador, convencida de que o seu valor continuaria subindo escreveu o Diario AS.

O veículo também recordou a passagem do brasileiro pelo Pisa, da Itália. A experiência, porém, foi descrita como abaixo das expectativas, já que o meia recebeu poucas oportunidades e retornou ao Brasil sem conseguir se firmar no futebol italiano.

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Lorran em ação pelo Flamengo
Lorran comemora gol pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Segundo o Marca, as atuações recentes fizeram o meia recuperar parte do protagonismo que o levou a ser considerado uma das principais joias reveladas pelo clube nos últimos anos. O jornal ainda avalia que uma eventual transferência para o Granada poderia representar uma nova oportunidade para o brasileiro construir carreira no futebol europeu, desta vez em um contexto diferente daquele vivido na Itália.

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