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PSG está fora da disputa por Rodri e deixa caminho livre para o Real Madrid

Real Madrid pretende concluir a contratação de Diomandé antes de avançar por Rodri

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 09:26
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Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

O Paris Saint-Germain não está na disputa pela contratação do volante Rodri, do Manchester City, segundo informações do portal francês Le Parisien. Convencida de que já conta com o melhor meio-campo do futebol mundial, a diretoria do PSG não pretende investir no campeão mundial. Com isso, o Real Madrid pode avançar sozinho pela contratação do espanhol.

Embora o interesse em Rodri seja concreto, a imprensa espanhola informa que a cúpula merengue prioriza a conclusão da negociação por Yan Diomandé, do RB Leipzig, antes de formalizar uma proposta ao Manchester City pelo meio-campista.

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Mudança de rota no Santiago Bernabéu

O cenário envolvendo Rodri passou por uma reviravolta recente nos bastidores do clube espanhol. Inicialmente, o presidente Florentino Pérez havia vetado a contratação do jogador em razão da idade e do histórico de lesões. No entanto, o panorama mudou após o meia manifestar o desejo de atuar pelo Real Madrid, aliado ao desempenho na Copa do Mundo, na qual liderou a Espanha rumo ao bicampeonato.

Com o aval da diretoria, a negociação passou a ser vista de forma positiva. Ainda assim, há um limite financeiro. Segundo o jornal L'Équipe, o Real Madrid estipulou um teto de 60 milhões de euros (cerca de R$ 348 milhões) para concluir a operação.

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Rodri comemorando a classificação da Espanha na Copa do Mundo
Rodri, capitão da Espanha (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Mágoa por Diomandé

A cautela na investida por Rodri também se explica pela prioridade em concluir a contratação de Yan Diomandé, ponta-direita marfinense que esteve no centro de uma disputa entre PSG e Real Madrid nesta janela de transferências.

A ofensiva do clube espanhol deixou marcas na capital francesa. De acordo com o jornal Marca, o Paris Saint-Germain se sentiu "traído" por "certos intermediários" após perder a corrida pelo atacante africano, que está prestes a ser anunciado pelo Real Madrid.

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Até a manhã do último sábado (25), o PSG mantinha a expectativa de fechar a contratação. Havia, inclusive, um princípio de acordo com os representantes de Diomandé firmado três semanas antes, restando apenas o acerto dos últimos detalhes com o RB Leipzig. A reviravolta ocorreu quando o Real Madrid entrou na negociação com uma oferta financeiramente superior, tanto para o jogador quanto para o clube alemão, selando um acordo que pode ultrapassar 100 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões).

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