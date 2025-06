A Data Fifa deste mês de junho será decisiva para o caminho de alguns países rumo à Copa do Mundo de 2026. A pouco mais de um ano para o início do torneio, seis seleções podem garantir vaga de forma antecipada — entre elas, Equador, Uruguai, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia e Austrália.

Com a próxima edição sendo a primeira com 48 seleções, o processo classificatório começa a tomar forma. Sete países estão garantidos no Mundial: os três anfitriões México, Canadá e Estados Unidos — além de Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia.

O que é preciso para as vagas serem definidas?

América do Sul: Uruguai e Equador dependem só de si (6 vagas garantidas + 1 vaga na repescagem)

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, faltando quatro rodadas para o fim, Equador e Uruguai podem carimbar o passaporte para a Copa se vencerem seus dois compromissos nesta janela. Os equatorianos enfrentam Brasil e Peru, enquanto os uruguaios encaram Paraguai e Venezuela.

A Seleção Brasileira também entra em campo com chances matemáticas de classificação, mas depende de uma combinação de resultados. Para avançar, além de vencer Paraguai e Equador, o Brasil precisa torcer para que a Venezuela não some três pontos nos seus dois jogos. Nesse cenário, Colômbia e Paraguai também seguem na briga, com possibilidades de avanço ou consolidação de posição dependendo dos cruzamentos.

A Seleção Brasileira pode se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2026 nesta Data Fifa, mas não depende só de si (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Ásia: quatro seleções perto da vaga (9 vagas garantidas + 1 vaga na repescagem)

As Eliminatórias Asiáticas podem definir mais quatro classificados. Com Irã e Japão garantidos, as seleções de Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia e Austrália estão em posição favorável. Faltando duas rodadas para o fim da terceira fase, veja os cenários de classificação e do que cada seleção precisa:

Uzbequistão: empate contra os Emirados Árabes Unidos ou vitória sobre o Catar ;

empate contra os ou vitória sobre o ; Coreia do Sul: empate com o Iraque ou vitória sobre o Kuwait ;

empate com o ou vitória sobre o ; Jordânia: vitória sobre Omã e empate com o Iraque ;

vitória sobre e empate com o ; Austrália: vitória sobre o Japão e empate com a Arábia Saudita.

América do Norte e Central (3 vagas garantidas)

Com as duas rodadas finais da segunda fase marcadas para acontecer entre os dias 6 e 10 de junho, as Eliminatórias da Concacaf seguem totalmente em aberto. Até o momento, nenhuma definição está clara, e todas as 30 seleções que disputam esta fase ainda mantêm chances de avançar para a terceira e última etapa da competição.

As equipes estão distribuídas em seis grupos com cinco seleções cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantirão vaga na fase final, que contará com os 12 classificados divididos em três grupos de quatro times. Nessa etapa, cada seleção enfrentará as outras de seu grupo em jogos de ida e volta, totalizando seis partidas por equipe.

Ao fim da última fase, os três primeiros colocados de cada grupo se classificarão diretamente para a Copa do Mundo de 2026, juntando-se às seleções anfitriãs: Canadá, México e Estados Unidos.

África: partidas retornam em setembro (9 vagas garantidas + 1 vaga na repescagem)

As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 começaram em novembro de 2023 e já tiveram seis das dez rodadas da primeira fase disputadas. As próximas etapas da competição acontecerão em setembro e outubro, quando estão marcadas as rodadas 7 e 8 e 9 e 10, respectivamente.

A disputa é dividida em duas fases. A primeira consiste em uma ampla fase de grupos: são nove grupos com seis seleções cada, jogando entre si em sistema de ida e volta. Ao fim dessa etapa, os líderes de cada grupo garantirão vaga direta no Mundial.

No momento, as seleções que estariam classificadas diretamente são: Egito, República Democrática do Congo, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Costa do Marfim e Argélia.

Na segunda fase, os quatro melhores segundos colocados disputarão um mata-mata. O vencedor dessa repescagem interna representará a África no torneio intercontinental, que contará com seleções remanescentes da Ásia, América do Sul, Oceania e da própria África, e distribuirá duas vagas extras para a Copa do Mundo.

Europa: longe de definição (16 vagas)

A primeira fase das Eliminatórias Europeias, com 12 grupos formados por quatro ou cinco seleções cada, teve início em março deste ano. Os líderes de cada grupo garantirão classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

As outras quatro vagas restantes serão definidas por meio de um mata-mata envolvendo 16 seleções: os 12 segundos colocados de cada grupo das Eliminatórias, além de quatro equipes adicionais vindas do ranking da Nations League.

Seleções já classificadas para a Copa de 2026:

Canadá (país-sede)

(país-sede) México (país-sede)

(país-sede) Estados Unidos (país-sede)

(país-sede) Argentina (América do Sul)

(América do Sul) Irã (Ásia)

(Ásia) Japão (Ásia)

(Ásia) Nova Zelândia (Oceania)

