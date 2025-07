Mercado da Bola: Internacional anuncia volante vindo da Turquia

Precisando de um camisa 5 para o lugar de Fernando, lesionado, o Internacional surpreendeu o Mercado da Bola e anunciou um volante que estava jogando na Turquia. O brasileiro Richard, 31 anos, ex-Fluminense, Corinthias e Cruzeiro, entre outros, está sendo repatriado sem custos para os cofres colorados. O volante estava há duas temporadas no Alanyaspor, clube da cidade de Antália, 12º colocado do campeonato nacional do ano passado.

Richard foi envolvido o na operação Penalidade Máxima, que investigava jogadores ligados a apostas ilegais. O estafe do atleta, porém, informou que ele foi absolvido do caso.

Passando por exames

Anunciado no começo da tarde desta quinta-feira (17), Richard já estava em Porto Alegre fazendo exames médicos. Conforme comunicado do Alvirrubro, a efetivação do vínculo do jogador estava condicionada à aprovação nos testes, bem como à finalização da documentação necessária para a transferência.

A informação apurada pelo Lance! é de que o jogador chega ao Beira-Rio sem custos para o Inter e terá contrato firmado até dezembro do ano que vem.

Quem é Richard

Natural de Campinas, Richard fez as categorias de base no Monte Azul e no Comercial, ambos do Interior paulista. O volante se profissionalizou no Atlético Sorocaba em 2016. A partir de então, ele passou por Fluminense, Corinthians – onde conquistou o Paulista de 2019 –, Vasco, Athletico-PR – onde levantou a Sul-Americana de 2021 –, Ceará e Cruzeiro.

Trocou o Brasil pela Turquia em 2023, onde atuou duas temporadas pelo Alanyaspor. Primeiro volante de forte imposição física, tem intensidade na marcação, leitura tática apurada e qualidade na construção de jogadas como características. Também pode atuar como segundo volante e de zagueiro.

Ficha técnica

Nome completo: Richard Candido Coelho Data de nascimento: 18/02/1994 (31 anos) Local de nascimento: Campinas, Brasil Altura: 1,91m Posição: Volante

Números no Alanyaspor (2023 a 2025)

Esses são alguns números de Richard nas duas temporadas que passou na Turquia segundo o Sofascore e o Transfermarket:

70 jogos 2 gols 5 assistências 88% passes certos por jogo 90% passes certos no próprio campo 84% passes certos no terço final 70% passes certos longos Nota média no 7,1