Uma novela argentina com muitas reviravoltas que parece não ter fim, mas que talvez esteja próxima de um desfecho. O Real Madrid decidiu correr atrás, literalmente, para contratar Franco Mastantuono, jogador de 17 anos do River Plate. Ciente sobre o interesse do PSG, os espanhóis foram a Buenos Aires para finalizar o acordo com os argentinos.

A corrida pela joia é um dos principais assuntos do mercado de transferências do verão europeu, com Real Madrid e PSG sendo os clubes com maior chance de terminar com o atleta no elenco para a próxima temporada. A multa rescisória do meia é de 45 milhões de euros (R$ 289 milhões na cotação atual).

O regulamento de idade, porém, não permite que Franco reforce algum clube europeu no Mundial de Clubes. O meio-campista, que tem passaporte italiano, só poderá entrar em campo no Velho Continente após o dia 14 de agosto, quando completará 18. Nada impede, porém, que um movimento seja acertado antes da maioridade, a exemplo de jogadores brasileiros como Vini Jr, Endrick e Estêvão.

Mastantuono é o artilheiro do River na temporada, com sete gols marcados. O desempenho fez Lionel Scaloni convocar o meia para os jogos da Argentina contra Chile e Colômbia, que serão disputados em junho pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O contrato de Mastantuono tem duração até o fim do primeiro semestre de 2026. Das duas uma: os argentinos estendem o vínculo e tranquilizam a venda, ou aproveitam a janela de transferências do verão para concretizar um valor elevado, já que podem perdê-lo de graça no próximo ano.

O craque foi revelado pelas categorias de base do River Plate em janeiro de 2024, quando entrou no confronto com o Argentinos Juniors, pelo Campeonato Argentino. Quatro partidas depois, anotou seu primeiro gol, frente ao Excursionistas, pela Copa da Argentina. O bom momento vivido em 2025 lhe rendeu uma convocação para defender a seleção campeã do mundo na Data Fifa de junho, diante de Chile e Colômbia.

🔢 Real Madrid ou PSG? Números de Mastantuono pelo River Plate em 2025

⚽ 19 jogos

⌛ 1.483 minutos em campo

🥅 7 gols marcados

📤 4 assistências

✅ 10 vitórias

🟰 8 empates

❌ 1 derrota

