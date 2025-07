Jornalista projeta ex-Real Madrid na Seleção Brasileira: ‘Pode evoluir muito’

Com transmissão ao vivo do Lance!, o Shakhtar Donetsk empatou com o Ilves, da Finlândia, por 0 a 0. O duelo foi válido pela partida de volta da primeira fase de qualificação da Europa League. Durante a partida, o jornalista Pedro Cardoso destacou a atuação de Vinícius Tobias. O comentarista projetou o atleta um dia ocupando a lateral direita da Seleção Brasileira.

Durante a transmissão da partida, o narrador Lucas Borges perguntou ao comentarista Pedro Cardoso sobre possibilidades dos jogadores do Shakhtar Donetsk na Amarelinha.

- Um jogador que é muito jovem, pode ainda evoluir muito, é o Vinícius Tobias. Porque ele já foi ali da base do Real Madrid, tem uma rodagem boa. E, querendo ou não, a lateral direita, pra Seleção Brasileira, é uma posição muito carente. A geração de laterais direitos do Brasil não é a mais forte do mundo - disse Pedro Cardoso.

Apesar do placar sem gols, o time ucraniano avançou para a próxima etapa do torneio, graças à vitória por 6 a 0 no jogo de ida.

Com o resultado, o Shakhtar Donetsk avança para a próxima fase da qualificação da Europa League e enfrentará o Besiktas, da Turquia. Já o Ilves se despede da competição e agora volta suas atenções para o Campeonato Finlandês.

Vinícius Tobias com a camisa da Seleção Brasileira