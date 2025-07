Real Sociedad busca a contratação de zagueiro brasileiro; confira

A Real Sociedad está em busca da contratação do zagueiro brasileiro Igor Julio, do Brighton, da Inglaterra e acordo pode estar próximo, informa o jornal "El Diario Vasco". A negociação está em curso desde o fim de junho, mas algumas questões, incluindo outros interessados e o valor a ser desembolsado, acabaram travando a transferência até então. Porém, a vontade do jogador é rumar para La Liga.

O jornal local complementa a informação indicando clubes interessados no zagueiro do Brighton. Na Inglaterra, Wolverhampton, Leeds United, Crystal Palace, Sunderland e Burnley estariam de olho na situação do atleta. Na Itália, a Roma e a Fiorentina, seu ex-clube, também o desejam, mas a via mais forte é realmente a Real Sociedad, que já teria apalavrado os termos pessoais do contrato com Igor Julio. Dessa forma, a questão é a negociação entre os clubes, já que o Brighton não abre mão de recuperar o investimento realizado há duas temporadas: 17 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões na cotação atual).

Alvo da Real Sociedad, Igor Julio em treino pelo Brighton (Foto: Divulgação/Brighton)<br>

Números de Igor Julio no Brighton

Em dois anos na Premier League, Igor atuou 49 partidas somando todas as competições. Na primeira temporada, 2023/24, o brasileiro recebeu mais oportunidades no Brighton, com 33 jogos, sendo 24 deles como titular. Entretanto, o desempenho aquém do esperado e a solidez dos titulares, Van Hecke e Webster, fizeram o zagueiro perder espaço e se tornar uma quarta opção de zaga em 2024/25, ficando atrás de Lewis Dunk na hierarquia. Com isso, Igor Julio atuou em apenas 16 jogos na última temporada, 13 deles no onze inicial.

