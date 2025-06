Uma nova era começa nesta quinta-feira (5) na Pentacampeã. Carlo Ancelotti, maestro responsável por reger a orquestra canarinha, tem a missão de liderar a Seleção Brasileira rumo ao título mundial. Para alcançar o objetivo, o italiano conta com uma das maiores joias do futebol mundial: Estêvão, de 18 anos e um mês.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal espanhol "Marca", o italiano ficou "apaixonado" pelo jogador do Palmeiras nos treinamentos da Seleção. O brasileiro precisou de apenas três sessões para encantar o novo comandante. O veículo expõe a provável escalação do Brasil no jogo decisivo de Eliminatórias, com a mescla entre jogadores experientes e um ataque jovem.

continua após a publicidade

— Nem tudo será uma questão de experiência e segurança (Gerson e Bruno Guimarães estarão ao lado de Casemiro, com Marquinhos no centro da zaga), já que o italiano se apaixonou pela audácia de Estevão. Dezoito anos se passaram desde que o jogador do Chelsea ainda estava no Palmeiras, onde, ao lado de velhos conhecidos como Vinícius e Richarlison, formarão o ataque do novo técnico brasileiro, que busca a primeira vitória para começar a conquistar o apoio de todo o país para sua equipe, um objetivo fundamental de Ancelotti — escreveu o jornal.

Estêvão e Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Está nascendo um "velho" líder: Casemiro

Além de Estêvão, os espanhóis destacaram um velho conhecido do Real Madrid: Carlos Henrique Casimiro, o Casemiro. Quase dois anos depois, Casemiro voltou à Seleção Brasileira. Pela primeira vez desde outubro de 2023, o volante de 33 anos veste a Amarelinha novamente. Tudo isso passa por Ancelotti, que tem confiança única no jogador.

continua após a publicidade

Quarto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos, o Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira (5), fora de casa, em confronto válido pela 15ª rodada. Depois, na terça, recebe o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Caso vença os dois confrontos, a Seleção estará perto da vaga. O Brasil chegará a 27 pontos no melhor cenário. Para carimbar o passaporte, bastaria que a Venezuela, sétima colocada com 15 pontos, não ganhasse uma de suas partidas, contra Bolívia (casa) e Uruguai (fora).

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.