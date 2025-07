O PSG anunciou, nesta quinta-feira (17), a contratação de um goleiro brasileiro para integrar o elenco do atual campeão da Champions League. Trata-se de Renato Marin, de 19 anos, que passou pelas categorias de base de São Paulo e Palmeiras antes de se transferiri para a Roma, da Itália. Marin assinou com os franceses até por cinco temporadas, válido até 2030.

Promessa do futebol brasileiro, o goleiro Renato Belluci Marin, nascido em São Paulo em 2006, construiu sua base na Itália após se mudar para a Itália em 2020. Destaque nas categorias de base da Roma, ele foi campeão italiano sub-17 na temporada 2022/23, após 15 jogos e uma final contra a Inter de Milão, além de passagens pelo time sub-18.

O goleiro, inclusive, tem nacionalidade italiana e já chegou a ser convocado pela seleção da Itália das categorias sub-17 e sub-19, mas ainda pode escolher a seleção principal com o passar do tempo.

Marin chega ao Paris Saint-Germain para tentar ser a primeira opção depois de Donnarumma e disputar posição com os outros goleiros, Safonov e Tenas. O brasileiro falou sobre a expectativa de vestir a camisa do PSG.

— Estou muito feliz por me juntar a esse grande time, é uma oportunidade incrível para mim. É um sonho que se torna realidade. Quero agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos, ao treinador Luis Enrique e à sua comissão técnica por essa oportunidade. Vou dar o meu melhor por eles e pelos torcedores — declarou ao PSG.

