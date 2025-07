O futebol argentino terá uma mudança histórica no próximo final de semana. A federação de futebol do país tomou a decisão de permitir que torcedores visitantes estejam presentes em jogos do Campeonato Argentino.

A decisão, que parece simples à primeira vista, tem grande valor simbólico. Desde 2013, os jogos desta e de outras competições são disputados com torcida única. À época, a medida foi tomada para que os índices de violência nos estádios diminuísse. Entretanto, a mudança não surtiu o efeito esperado, já que diversos episódios de brigas entre torcedores dos mesmos times foram registrados no período de quase 12 anos.

Em junho de 2013, um torcedor foi morto no jogo entre Lanús e Estudiantes pelo Campeonato Argentino. Após o caso, a AFA decidiu proibir que torcedores de equipes visitantes fossem aos estádios em jogos do torneio. Nesta quinta-feira, a federação anunciou que dois jogos serão os primeiros a receberem torcedores de dois times diferentes na competição. Instituto x River e Lanús x Rosário Central terão torcedores visitantes.

Reunião entre presidentes de clubes, e autoridades na Argentina (Foto: Divulgação)

— É um dia muito importante para o futebol argentino, que marcará um antes e um depois. Estamos trabalhando nisso há muito tempo; desde que o Ministro Javier Alonso assumiu o cargo, quase 100 partidas foram disputadas com os dois públicos. É um dia histórico porque marca o início do retorno dos torcedores visitantes, para que os clubes que têm condições e disposição possam recebê-los. É o início de muito trabalho pela frente para consolidar essa ideia, para a qual temos trabalhado em conjunto com todas as organizações — disse Claudia Tapia, presidente da AFA.

Presidentes dos clubes envolvidos nos confrontos também falaram sobre a decisão

— Como organizadores do evento, é uma responsabilidade enorme. Queremos fazer o que a torcida precisa, e ter uma torcida visitante é a coisa lógica a se fazer. O futebol argentino está trazendo de volta muitas estrelas e trazendo muitos jogadores, e precisamos ter uma estrutura adequada para ambas as equipes — disse, Nicolás Russo, presidente do Lanús.

O time vai receber a torcida do Rosário Central no Estádio Cidade de Lanús, que tem capacidade para um pouco mais de 47 mil torcedores. O presidente do clube visitante, Gonzalo Belloso, também falou sobre as expectativas para jogar diante de seus torcedores fora de casa e pediu consciência aos que foram ao duelo.

Reunião sela volta de torcidas visitantes no Campeonato Argentino(foto: Divulgação)

— Como clube, estamos extremamente felizes por sermos os primeiros a viajar. Estamos muito felizes por poder ir ao Lanús, que é um estádio seguro. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir aos nossos torcedores que se comportem da melhor forma possível e, da nossa parte, que façam todos os esforços para tornar a experiência ótima para todos — disse.

Os dois jogos com torcidas visitantes pelo Campeonato Argentino acontecem no sábado (19). O Lanús e o Rosário Central se enfrentam às 16h30 e o Instituto Córdoba recebe o River Plate, atual líder da competição, às 21h.

