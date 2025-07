Jornalista crava ex-Palmeiras com vaga de titular no Flamengo: ‘Joga muito’

Com transmissão ao vivo do Lance!, o Shakhtar Donetsk empatou com o Ilves, da Finlândia, por 0 a 0. O duelo foi válido pela partida de volta da primeira fase de qualificação da Europa League. Durante a partida, o jornalista Pedro Cardoso destacou a ausência de Kevin, ex-Palmeiras. Para ele, o jogador tem um futuro brilhante e caberia em diversos times brasileiros.

Durante a transmissão da partida, o narrador Lucas Borges perguntou ao comentarista Pedro Cardoso sobre Seleção Brasileira. Pedro lembrou do nome de Kevin, que não estava em campo.

- Hoje eu não sei, mas o que o Kevin joga é brincadeira. Ele não está jogando hoje, está no banco. Mas ele foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras e cabe em muitos times brasileiros. Eu diria que, em 80% dos times brasileiros, o Kevin seria titular. Inclusive no Flamengo hoje. O Kevin está em uma fase muito melhor do que o Cebolinha. E ele pode disputar posição ali com o Luiz Araújo, que joga pelo lado direito. Mas o Kevin é muito bom de bola - disse o jornalista.

Apesar do placar sem gols, o time ucraniano avançou para a próxima etapa do torneio, graças à vitória por 6 a 0 no jogo de ida.

Com o resultado, o Shakhtar Donetsk avança para a próxima fase da qualificação da Europa League e enfrentará o Besiktas, da Turquia. Já o Ilves se despede da competição e agora volta suas atenções para o Campeonato Finlandês.

E o Flamengo?

Com a expectativa de carreira que Kevin deixou o Palmeiras, é difícil dizer que o Flamengo ou qualquer outro clube no Brasil negaria contar com o garoto. Mas o problema do Rubro-Negro hoje é outro. O momento conturbado de Pedro com o clube pode fazer o time buscar novas opções para a posição de centroavante no mercado da bola.

Lance! volta ao mercado de transmissões ao vivo com a Europa League

O Lance! dá mais um passo importante no projeto de expansão multimídia e volta a transmitir uma partida de futebol ao vivo nesta temporada 2025. Na tarde desta quinta-feira (17), a partida entre o tradicional Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e o Ilves, da Finlândia, foi transmitida ao vivo e gratuitamente no canal oficial do YouTube.

Equipe do Shakhtar antes do confronto pela Europa League (Foto: Reprodução/X)

