Investidor dos EUA quer comprar gigante espanhol por R$ 19 bilhões

A Apollo Global Management, empresa norte-americana de ativos financeiros, pode entrar no mercado do futebol e investir em dos maiores clubes do Campeonato Espanhol. Segundo o jornal Expansión, o Atlético de Madrid é o alvo do grupo, que deve assinalar uma proposta bilionária para se tornar dono da equipe.

De acordo com informações da imprensa europeia, a proposta de compra pode chegar a 3 bilhões de euros, o que significa R$ 19 bilhões na cotação atual. As conversas entre a Apollo e o clube iniciaram quando a empresa investiu no financiamento do Parque Metropolitano, complexo esportivo e de lazer do Atlético que será construído perto do estádio do clube. O projeto será erguido em uma área de 88 mil metros quadrados e tem um custo total de 800 milhões de euros (R$ 5,1 bilhões).

A partir dessa negociação, surgiu a ideia do investimento na Atlético HoldCo, a holding que opera o clube. A empresa criada para gerir o Atléti tem diversos acionistas e a Apollo Management tem o interesse de se tornar majoritária na marca e assumir o controle do clube espanhol.

Segundo o Finantial Times, o presidente-executivo do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, e o presidente Enrique Cerezo não têm interesse ainda em vender suas participações, mas visam abrir novas ações para que a Apollo Management passe a investir em parte do clube. Um dos investidores da holding que poderia ceder e vender sua participação é a Ares Management, dona de 34% das ações.

Essa não é a primeira tentativa da Apollo Management para entrar no mundo esportivo. Em outras duas oportunidades, a empresa do ramo financeiro iniciou tratativas para entrar como uma das investidoras do Manchester United, da Inglaterra, e também da Liga MX, o campeonato mexicano, mas ambas negociações não avançaram.

Segundo relatório do Atlético de Madrid da temporada 2023/24, o clube declarou receitas de 395 milhões de euros (R4 2,5 bilhões). Em paralelo, as receitas registraram aumento nos últimos anos e chegam a 367,3 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões), o que deixa a margem de lucro da equipe curta. Recentemente, o clube espanhol esteve na disputa do Mundial de Clubes, mas fracassou na primeira fase e não aproveitou a oportunidade de faturar altos valores com as premiações pagas pela Fifa.

Atlético de Madrid pode ter parte majoritária de suas ações comprada por 3 bi de euros. (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Outros investimentos dos EUA no futebol espanhol

Os clubes da LaLiga passaram a ser alvos mais constantes de investimentos estrangeiros, principalmente de private equities, que são empresas que não são negociadas em bolsa de valores. A CVC Capital Partners foi uma das investidoras para ter uma parte da receita de direitos de transmissão do torneio e desembolsou 2 bilhões de euros, ou R$ 12,9 bilhões na cotação atual.

A ALK Capital, através do seu setor de investimento financeiro no esporte, chamado Velocity Sport Limited (VSL), se tornou dona majoritária do Espanyol, tradicional clube do país da região da Catalunha. O rival local do Barcelona teve 99,6% comprado pela holding por 130 milhões de euros (R$ 841 milhões). A empresa de investimentos norte-americana já é uma das donas do Burnley, clube inglês que subiu novamente para a Premier League nesta temporada.