A partida entre Shakhtar Donetsk e Ilves, realizada nesta quinta-feira (17) pela primeira fase dos playoffs da Europa League, marcou o retorno do Lance! ao mercado de transmissões esportivas. Exibido com exclusividade no canal oficial no YouTube, o jogo foi o primeiro de uma série de cinco confrontos que o veículo transmitirá nas fases preliminares da competição continental.

Apesar do empate por 0 a 0 no jogo de volta, o Shakhtar garantiu a classificação com tranquilidade, já que havia goleado o time finlandês por 6 a 0 no duelo de ida. A partida, embora sem gols, teve bom ritmo e contou com diversas participações brasileiras, sendo o palco ideal para a estreia do novo projeto multimídia do Lance!, que une cobertura jornalística tradicional, conteúdos em tempo real nas redes sociais e transmissão ao vivo.

Com protagonismo brasileiro, Shakhtar dominou

Mesmo escalando uma equipe alternativa, o Shakhtar Donetsk demonstrou amplo domínio desde os minutos iniciais. O time ucraniano manteve a posse de bola e criou as melhores chances da partida, especialmente com os brasileiros em campo. Pedrinho, Eguinaldo, Newerton, Kevin, Marlon Gomes e Kauã Elias foram os destaques do elenco, mostrando movimentação intensa no setor ofensivo.

No primeiro tempo, Eguinaldo teve boa jogada pela direita e cruzou para Pedrinho, que finalizou em cima do goleiro. Em outra oportunidade, Newerton escapou pela esquerda e exigiu defesa firme do arqueiro do Ilves. A equipe finlandesa, por sua vez, pouco produziu no ataque e não acertou nenhuma finalização ao longo do confronto.

Equipe do Shakhtar antes do confronto pela Europa League (Foto: Reprodução/X)

Na etapa final, o panorama não mudou. O Shakhtar seguiu dominante, criando chances com velocidade pelos lados do campo, especialmente com Eguinaldo e Newerton. Traoré e Bondarenko também participaram ativamente, mas faltou precisão na hora de concluir. A melhor chance da segunda metade veio aos 68 minutos, quando Newerton cruzou rasteiro e Pedrinho, de frente para o gol, mandou para fora.

Mesmo sem balançar as redes, os brasileiros foram elogiados na transmissão, conduzida por Lucas Borges, com comentários de Enzo Cascardo e Pedro Henrique Cardoso. O destaque da partida ficou com Newerton, que foi eleito o melhor em campo pela equipe de comentaristas.

Expansão do Lance! no mercado digital

A transmissão foi realizada diretamente do estúdio audiovisual do Lance! no Rio de Janeiro, marcando a estreia da nova fase do projeto. Guilherme Guimarães, sócio do grupo, afirma que o retorno ao mercado audiovisual foi cuidadosamente planejado, com base em testes anteriores bem-sucedidos e crescimento da audiência digital.

- Percebemos que a aceitação do nosso público é grande para esse formato. Nossos testes anteriores foram muito bons. A audiência está preparada, a infraestrutura está muito mais preparada, e hoje em dia faz sentido para o Lance! apostar nesse modelo - explicou Guimarães.

O plano é que as transmissões sirvam também como ponte para parcerias comerciais com marcas consolidadas no mercado, oferecendo mais possibilidades de ativação e exposição para patrocinadores e anunciantes.

Paulo Ganime, CEO do Lance!, destaca que um dos diferenciais do projeto está na capacidade de integrar a transmissão ao vivo com a produção jornalística. Segundo ele, o Lance! consegue unir sua expertise editorial à linguagem do entretenimento esportivo em tempo real, oferecendo um pacote completo ao público.

- Temos um diferencial pelo fato de termos uma plataforma de notícia consolidada. Conseguimos fazer uma cobertura integrada, desde a transmissão em si até o pós-jogo. Isso entrega ainda mais valor ao nosso leitor, ao espectador, aos parceiros e às marcas - disse Ganime.

Com mais de 480 mil inscritos em seu canal no YouTube, o Lance! busca fidelizar a audiência com conteúdo de qualidade, tanto ao vivo quanto em seus canais de distribuição tradicionais.

Cobertura nacional e internacional

A nova fase do projeto multimídia também se apoia na estrutura ampla da redação. O Lance! conta com correspondentes nas principais regiões do Brasil e presença em eventos internacionais. A cobertura recente do Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos, com equipe enviada ao local, exemplifica essa atuação global.

- Sempre fomos muito presentes nos grandes eventos, e agora queremos estar ainda mais onde o torcedor está. Temos uma equipe dedicada no Sudeste, Sul e Nordeste, e estamos expandindo. A ideia é acompanhar tudo: futebol nacional, clubes europeus, NBA, Fórmula 1, tênis, lutas, fisiculturismo - comentou Ganime.

A estreia na Europa League é apenas o início. A meta do Lance! é ampliar sua presença nas transmissões de futebol internacional e, gradativamente, abraçar outros esportes e torneios. Já estão previstas novas transmissões dos jogos de ida e volta das fases seguintes da Europa League, com produção técnica profissional e equipe dedicada ao projeto.

- Transmissões ao vivo ampliam nosso leque. Já tivemos projetos com grandes marcas, como na Copa do Mundo do Catar, e vamos continuar construindo isso. Estamos apenas no início - reforçou Guimarães.

Com ambição, estrutura e uma base de audiência consolidada, o Lance! volta ao vivo com o objetivo de ser uma das principais referências em cobertura esportiva digital no país. O retorno às transmissões simboliza não apenas uma expansão de formato, mas uma nova fase para o veículo, que aposta na convergência de jornalismo e entretenimento como caminho para o futuro.

