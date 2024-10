Eliminatórias africanas mudaram formato, após o aumento do número de vagas para a Copa do Mundo de 2026. (Foto: CAF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 15:30 • São Paulo

As eliminatórias africanas para a Copa do Mundo têm passado por mudanças significativas ao longo dos anos, refletindo os esforços da Confederação Africana de Futebol (CAF) em tornar o processo mais competitivo e inclusivo para todas as nações do continente. Essas mudanças foram implementadas com o objetivo de garantir mais vagas para as seleções africanas, além de oferecer um formato mais justo e emocionante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mudanças no regulamento nas eliminatórias africanas

Tradicionalmente, o formato das Eliminatórias africanas variou desde a década de 1960, quando a CAF começou a organizar competições para determinar quais equipes representariam a África na Copa do Mundo. Até a década de 1990, o formato das Eliminatórias era relativamente simples, consistindo em várias rodadas de mata-mata até que os finalistas fossem definidos. Entretanto, conforme o número de países membros da CAF aumentou, foi necessária a implementação de mudanças para acomodar um número maior de seleções e garantir uma disputa justa.

A partir das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1998, foi adotado um formato de fase de grupos seguido de uma fase eliminatória final, o que trouxe maior competitividade. Essa estrutura de competição passou por várias adaptações ao longo das décadas, até que a CAF consolidou, em 2014, o sistema de múltiplas rodadas, incluindo uma primeira rodada preliminar, seguida de fases de grupos e uma última fase de play-offs.

Formato atual das eliminatórias africanas

Nas Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, houve uma significativa mudança no regulamento. Com a expansão do torneio para 48 seleções, o continente africano ganhou nove vagas diretas e uma vaga adicional que será decidida em um torneio de play-off intercontinental. O novo formato das Eliminatórias, que começou em 2023 e termina em 2025, é composto por duas rodadas principais.

Na primeira fase, as 54 seleções participantes são divididas em nove grupos de seis times cada. As equipes jogam entre si em turno e returno, com os líderes de cada grupo garantindo vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Já a segunda fase inclui os quatro melhores segundos colocados dos grupos, que disputam semifinais e finais em jogos únicos para definir qual equipe terá a oportunidade de participar do torneio de play-off intercontinental.

Aumento do número de vagas

Com a expansão do número de vagas na Copa do Mundo para 48 seleções, o continente africano teve suas chances de classificação ampliadas. Historicamente, a África possuía apenas três vagas diretas, número que foi aumentando gradualmente até as cinco vagas diretas tradicionais. A Copa de 2026 trará nove vagas diretas, o que significa um aumento significativo nas oportunidades para seleções africanas participarem do maior torneio de futebol do mundo.

Essa mudança visa proporcionar um equilíbrio maior nas competições internacionais, reconhecendo a crescente qualidade das seleções africanas, que têm se mostrado cada vez mais competitivas nos palcos mundiais e fazendo as eliminatórias africanas serem mais disputadas.

Desafios regionais

As eliminatórias africanas são conhecidas por seus desafios únicos, que incluem jogos em condições climáticas adversas e em locais de alta altitude, o que dificulta as partidas para as equipes visitantes. Além disso, as longas distâncias e a infraestrutura em algumas regiões ainda representam desafios logísticos importantes, o que adiciona uma camada de dificuldade às eliminatórias.

O atual formato das eliminatórias africanas também incentiva a competitividade entre as seleções de menor expressão, proporcionando a chance de se classificarem através de um bom desempenho na fase de grupos e nos play-offs. Com o aumento do número de vagas, seleções que anteriormente tinham poucas chances de classificação agora podem lutar por uma vaga direta, promovendo um cenário mais justo e emocionante.

Papel dos playoffs

Uma das mudanças mais significativas nas eliminatórias africanas foi a introdução de um sistema de play-offs para as vagas restantes. Essa fase é crucial, pois permite que equipes que tiveram um bom desempenho, mas que não venceram seus grupos, ainda possam lutar pela classificação. O novo formato de play-offs, com semifinais e uma final em jogo único, torna a disputa ainda mais emocionante e imprevisível, proporcionando partidas decisivas e aumentando o interesse do público.