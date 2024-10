Eliminatórias asiáticas passaram por mudanças para o aumento de vagas para Copa do Mundo. (Foto: AFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 18:38 • São Paulo

As eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo têm passado por várias mudanças ao longo dos anos, adaptando-se ao crescimento do futebol no continente e à expansão do número de vagas disponíveis. Essas alterações foram feitas para garantir uma disputa mais justa e competitiva entre as seleções da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Evolução das eliminatórias asiáticas

Até os anos 1990, o formato das Eliminatórias Asiáticas envolvia principalmente uma série de rodadas eliminatórias, nas quais as seleções se enfrentavam em confrontos diretos, com os vencedores avançando para as fases finais. A partir das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1998, o formato foi alterado para incluir fases de grupos, permitindo uma competição mais equilibrada e inclusiva. Isso ajudou a reduzir as desigualdades entre as seleções, uma vez que todas enfrentavam mais adversários antes de avançar para a próxima fase.

Regulamento atual das eliminatórias asiáticas

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o regulamento passou por mudanças significativas devido à expansão do torneio para 48 seleções. A AFC garantiu um recorde de oito vagas diretas, além de uma vaga adicional por meio dos play-offs intercontinentais. Atualmente, as Eliminatórias Asiáticas têm três fases principais:

Primeira Fase: As seleções com o ranking mais baixo disputam uma fase preliminar para avançar. Segunda Fase: As 36 seleções restantes são divididas em nove grupos de quatro times cada, com os dois primeiros de cada grupo avançando para a fase final. Terceira Fase: As 18 seleções classificadas são divididas em três grupos de seis equipes. As duas melhores seleções de cada grupo garantem vaga direta na Copa do Mundo, enquanto os terceiros colocados competem por uma vaga adicional nos play-offs.

Importância dos playoffs

Os playoffs têm sido uma parte importante das eliminatórias asiáticas. Eles oferecem uma última oportunidade para seleções que não conseguiram garantir a classificação direta durante as fases de grupos. Esses confrontos são disputados em formato de jogo único, aumentando a emoção e a imprevisibilidade da classificação.

Com a expansão das vagas para a Copa de 2026, as seleções da Ásia têm agora mais chances de garantir um lugar no torneio mundial, o que aumentou a competitividade e o interesse pelas Eliminatórias na região. Países como Japão, Coreia do Sul e Austrália continuam se destacando, mas outras seleções, como Uzbequistão e Vietnã, também começaram a mostrar potencial e competitividade nas últimas edições do torneio.

Desafios e características das eliminatórias asiáticas

As eliminatórias asiáticas são conhecidas pela diversidade de condições de jogo, que incluem desde partidas em climas extremamente quentes até jogos em grandes altitudes, como os realizados no Irã. Essa variedade de cenários torna as eliminatórias uma das competições mais desafiadoras para as seleções asiáticas, que precisam lidar com condições adversas e viagens longas.

As mudanças no regulamento, que incluem a ampliação das vagas e a introdução de fases mais estruturadas, tornaram as Eliminatórias Asiáticas mais inclusivas e emocionantes. A competição reflete o crescimento do futebol no continente e o aumento da qualidade das seleções, que vêm se mostrando cada vez mais competitivas nos palcos internacionais.