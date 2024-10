As eliminatórias norte-americanas teve mudanças ao longo da história. (Foto: Concacaf)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 05:33 • São Paulo

As eliminatórias norte-americanas para a Copa do Mundo, organizadas pela Concacaf, têm passado por diversas mudanças para se adaptar ao crescimento do futebol na região e à expansão das vagas no torneio. Essas alterações no regulamento visam tornar o processo de classificação mais inclusivo e competitivo, garantindo uma melhor representação das seleções da América do Norte, Central e Caribe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mudanças no regulamento

Historicamente, as Eliminatórias norte-americanas passaram por diferentes formatos. Até o início dos anos 2000, a estrutura envolvia diversas rodadas preliminares, seguidas por um hexagonal final, no qual as seis melhores seleções disputavam as vagas disponíveis para a Copa do Mundo. Esse formato era conhecido por sua competitividade e pelo equilíbrio entre seleções tradicionais, como México e Estados Unidos, e equipes emergentes da região.

Para as Eliminatórias norte-americanas da Copa do Mundo de 2022, a Concacaf introduziu um novo formato, chamado de “Octagonal”. Nesse formato, oito equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta, totalizando 14 partidas para cada seleção. As três melhores seleções se classificaram diretamente para a Copa do Mundo, enquanto o quarto colocado garantiu uma vaga para disputar um play-off intercontinental.

Regulamento atual das eliminatórias norte-americanas

Com a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções, as eliminatórias norte-americanas também tiveram seu formato ajustado para se adaptar ao aumento do número de vagas. Para a Copa de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos, México e Canadá, a Concacaf contará com três vagas automáticas para os países sede e cinco vagas adicionais disponíveis através das eliminatórias. O regulamento atualizado agora prevê três rodadas principais:

Primeira Rodada: Inclui as quatro seleções de ranking mais baixo da região, que se enfrentam em dois jogos para determinar quem avança. Segunda Rodada: Envolve seleções classificadas no ranking intermediário, competindo por vagas na fase final. Rodada Final: Conhecida como a fase dos grupos, que incluirá 32 seleções competindo por cinco vagas diretas para a Copa do Mundo, além de uma vaga para disputar o play-off intercontinental. Essa fase promete ser a mais inclusiva e competitiva já realizada pela Concacaf, refletindo o crescimento do futebol em toda a região.

Competitividade das eliminatórias norte-americanas

As mudanças no regulamento das eliminatórias norte-americanas foram motivadas principalmente pela necessidade de adaptar o torneio ao crescimento do futebol nas Américas e pela inclusão de mais seleções menores, que antes não tinham tantas oportunidades de competir. Ao expandir o número de vagas e diversificar as rodadas, a Concacaf buscou garantir que todas as seleções tivessem chances reais de competir no cenário global.

Além disso, as Eliminatórias passaram a contar com um número maior de jogos decisivos, como a fase de playoffs, que oferece uma última chance de classificação para seleções que ficaram fora da zona direta de classificação. Essa mudança trouxe mais emoção para o torneio, com jogos que atraem grande público e aumentam a competitividade da competição.