Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026: confira os grupos

A Fifa definiu em sorteio, nesta sexta-feira (13), como serão as disputas nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. A entidade separou as 54 seleções associadas à Uefa em cinco potes diferentes, sorteados em 12 grupos de quatro ou cinco times.

O primeiro pote é composto pelos cabeças-de-chave dos grupos (Itália, Portugal, Dinamarca, Espanha, Holanda, Croácia e França), com as oito seleções classificadas para as quartas de final da Liga das Nações 2024/25 e as quatro equipes melhor ranqueados pela Fifa (Áustria, Bélgica, Inglaterra e Suíça).

Veja como ficaram os grupos

Grupo A

Vencedor de Alemanha x Itália

Eslováquia

Irlanda do Norte

Luxemburgo

Grupo B

Suíça

Suécia

Eslovênia

Kosovo

Grupo C

Perdedor de Dinamarca x Portugal

Grécia

Escócia

Bielorrússia

Grupo D

Vencedor de França x Croácia

Ucrânia

Islândia

Azerbaijão

Grupo E

Vencedor de Holanda x Espanha Turquia Geórgia Bulgária

Grupo F

Vencedor de Dinamarca x Portugal

Hungria

Irlanda

Arménia

Grupo G

Perdedor de Holanda x Espanha Polônia Finlândia Lituânia Malta

Grupo H

Áustria

Romênia

Bósnia e Herzegovina

Chipre

San Marino

Grupo I

Perdedor de Alemanha x Itália Noruega Israel Estônia Moldávia

Grupo J

Bélgica

País de Gales

Macedônia do Norte

Cazaquistão

Liechtenstein

Grupo K

Inglaterra

Sérvia

Albânia

Letônia

Andorra

Grupo L

Perdedor de Croácia x França

República Tcheca

Montenegro

Ilhas Faroé

Gibraltar

Como funciona as Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa?

As Eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo de 2026 sofreram com mudanças ao longo dos anos, assim como o Mundial dos Estados Unidos. Após a definição dos grupos, por sorteio, as seleções conhecerão seus adversários diretos no torneio classificatório. Assim, a fase de grupos acontecerá entre março e novembro de 2025, com 10 jogos em cinco intervalos internacionais durante este período.

Vale destacar, no entanto, que nem todos os grupos terão suas primeiras partidas em março. As primeiras partidas no terceiro mês de 2025 só serão disputadas entre as equipes dos grupos de quatro membros. Os seis grupos com cinco entrarão em campo pelas Eliminatórias para a Copa 2026 em setembro.

Com a finalização dos grupos, haverá o início dos playoffs, que se tornaram parte importante na classificação pelas Eliminatórias da Europa. Com quatro vagas sobrando, esta etapa funciona como uma repescagem para as seleções que não garantiram o acesso direto da fase de grupos.

Os playoffs das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026, que acontece em março de 2026, serão disputados entre os 12 segundos colocados na fase de grupos, e os quatro melhores entre os grupos da Liga das Nações da Uefa 2024/25 mais bem ranqueados pela Fifa. As equipes, assim, concorrerão às quatro vagas restantes.

Quem se qualifica para a Copa do Mundo de 2026?

A mudança do formato da Copa do Mundo de 2026 garantiu mais três vagas para as seleções da Europa, aumentando de 13 para 16. A classificação é realizada em duas etapas das Eliminatórias da Uefa: a fase de grupos e os playoffs, a fase de repescagem.

Para garantir a vaga direta para a Mundial dos Estados Unidos, as seleções precisarão terminar como a melhor do grupo na primeira fase, com um acesso garantido para cada um. Assim, 12 vagas serão distribuídas pelas Eliminatórias da Europa ainda em 2025. As quatro vagas restantes serão disputadas em março de 2026, através dos playoffs do torneio classificatório, por 16 seleções.

A Copa do Mundo 2026 será realizada no Canadá, Estados Unidos e México. A fase de grupos terá 72 jogos, em todas as sedes, e acontecerá entre 11 e 27 de junho. A primeira parte do mata-mata irá de 28 de junho a 3 de julho, em 14 cidades.