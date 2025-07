Tiago Leifert vira assunto em goleada do Del Valle no Vasco, na Sul-Americana

Narrador do SBT, Tiago Leifert repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (15), durante o jogo entre Independiente del Valle e Vasco, na Sul-Americana. Internautas chamaram atenção, mais uma vez, para o estilo do locutor ao narrar o gol de adversários de clubes brasileiros.

Ao narrar gol de clubes que enfrentam equipes brasileiras, Tiago Leifert fala "gol dos caras", pouco entusiasmado. Durante a transmissão de um jogo do Corinthians contra o América de Cali na Sul-Americana deste ano, o narrador já havia explicado o motivo de adotar essa postura.

- Vocês preferem que eu fale gol dos caras ou que eu grite gol? Eu prefiro "gol dos caras". Eu não gosto de gritar gol dos caras não, mas já que vocês reclamaram, aí está. Foi a última. Da próxima vez eu vou falar: "gol dos caras". Quando tiver jogando time brasileiro contra gringo é "gol dos caras" - disse Tiago.

Veja a repercussão nas redes:

Como foi Independiente del Valle x Vasco?

O Vasco não se intimidou com o Independiente del Valle nem transpareceu que sentiu os 2.850 metros da altitude de Quito. Desde os minutos iniciais, o Cruz-Maltino jogou de igual para igual com a equipe equatoriana.

No entanto, a estratégia de Diniz foi comprometida logo aos 11 minutos. Lucas Piton deu um pisão em Guagua e recebeu um cartão amarelo. O VAR chamou o árbitro, que mudou a decisão e expulsou o lateral-esquerdo cruz-maltino.

Se a missão era difícil, se tornou mais complicada. Mesmo assim, o Vasco não se abateu e teve duas grandes chances com Rayan em cobranças de falta aos 17 e 19 minutos. O Del Valle respondeu somente aos 31 minutos com Spinelli, que cabeceou no travessão. Na sequência do lance, Léo Jardim fez um milagre.

O Independiente del Valle foi crescendo até que nos acréscimos do primeiro tempo os equatorianos abriram o placar. Guagua cabeceou, Léo Jardim chegou na bola, mas no rebote Carabajal balançou a rede.

O Vasco voltou do intervalo modificado. Diniz optou por tirar Nuno Moreira e colocar mais um zagueiro. Mauricio Lemos foi o escolhido. Nada adiantou e, logo aos 3 minutos, o Del Valle ampliou com Mercado. O volante dominou de peito e emendou um belo chute no canto para marcar o segundo gol da equipe equatoriana. Dois minutos depois, aos 5 minutos, Spinelli fez o terceiro.

Se fosse da vontade, o Independiente del Valle poderia ainda ter feito um estrago maior. Porém, os equatorianos puxaram o freio e praticamente sacramentaram a vaga para as oitavas de final da Sul-Americana.