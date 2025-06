Fala de Ancelotti pega mal na web antes de jogo da Seleção Brasileira

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (horário de Brasília), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Apesar da importância do jogo, válido pelas Eliminatórias da Copa, uma fala de Carlo Ancelotti na coletiva gerou polêmica nas redes sociais.

Durante a conversa com a imprensa, Ancelotti foi questionado sobre Andrey Santos, meio-campista do Chelsea, e a resposta do italiano não pegou muito bem para algumas pessoas. O jovem estava emprestado ao Straousburg, da França, e retornou ao clube inglês para a disputa do Mundial de Clubes.

O italiano, que teve pouco tempo para pensar em uma convocação pela transição entre Real Madrid, seu ex-clube, e a Seleção Brasileira, contou com ajuda de outros profissionais. Isso ficou evidente na resposta que deu sobre Andrey Santos.

— Não sabia muito sobre ele, mas pelo que vi esta semana, ele é um meio-campista completo.

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (horário de Brasília), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. O confronto, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão da TV Globo e Sportv.

Essa partida marca a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Multicampeão por onde passou, o italiano tem a missão de levar o Brasil para Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira ocupa atualmente a quarta posição na tabela das Eliminatórias, somando 21 pontos — dez a menos que a líder Argentina. O desempenho até aqui tem sido marcado por oscilações: em 14 jogos, o Brasil conquistou seis vitórias, empatou três vezes e sofreu cinco derrotas. A equipe de Ancelotti pode garantir vaga na próxima Copa nesta rodada.

Enquanto isso, o Equador vive um momento de grande regularidade. Vice-líder com 23 pontos, a seleção equatoriana defende uma invencibilidade de sete partidas, resultado de quatro triunfos e três empates. Curiosamente, o último revés do Equador aconteceu na sétima rodada, justamente diante do Brasil, no Estádio Couto Pereira.

— As expectativas, o desejo e a ambição são as melhores possíveis. O treinador que tem aqui já mostrou a força que tem e o que ele pode fazer no futebol, a inteligência que tem. Foi isso que a Seleção foi buscar nele (...). Com a experiência que ele tem, essa adaptação vai ser muito rápida. Já vimos ele ter muita estratégia, ter os jogadores na mão, e isso é importante para uma Seleção. Linkar tudo isso é ótimo — disse Marquinhos, um dos líderes da atual equipe brasileira.