Após derrota do Flamengo, Renato Maurício Prado elege culpado: ‘Não faz esforço’

O Flamengo perdeu para o Santos por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. Após o revés, o jornalista Renato Maurício Prado elegeu o culpado pelo resultado negativo da equipe carioca.

Através de uma transmissão ao vivo, no próprio canal do Youtube, o comunicador afirmou que José Boto, diretor de futebol do clube, foi o responsável pela derrota. Ele destacou que falta ao elenco do Flamengo um atacante, principalmente após a polêmica recente com Pedro.

- O Flamengo consegue ser melhor o tempo todo e consegue perder. E por que perde? Porque não tem um no ataque que seja um goleada. E aí não estou me referindo à falta do Pedro, porque o Pedro tem muita culpa nessa história. A culpa maior do todos é do José Boto, e do BAP que o banca, que não intervém - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Independente do problema do Pedro, é óbvio que o Flamengo precisa contratar um goleador. O Pedro pode se machucar, pode ter esse problema de bico, de mimadinho. Precisa ter outra opção. Quando você, no desespero, se vê obrigado a lançar o Juninho, dá para ver que a coisa está muito mal resolvida na organização do departamento de futebol. A sensação que eu tenho é que o Boto não faz esforço para contratar outro centroavante - completou.

Neymar decide jogo contra o Flamengo

Em campo, o camisa 10 do Peixe decidiu o confronto. Ele foi protagonista do Santos durante toda a partida. Ele foi o jogador mais ativo dentro campo pela equipe de Cléber Xavier. Aos 38 minutos do segundo tempo, a atuação de gala de Neymar foi premiada com um belo gol.

O atacante recebeu um passe de Guilherme na pequena área. Com um toque na bola, ele se livrou da marcação de Léo Pereira e depois fintou Varela para bater cruzado e vencer o goleiro Rossi, do Flamengo.

Com a vitória, o Santos subiu na tabela de classificação do Brasileirão. O Peixe somou três pontos, tendo 14 no total, e alcançou momentaneamente a 14ª colocação. Por outro lado, o Flamengo se manteve com 27 pontos, e agora, poderá perder a liderança para o Cruzeiro.