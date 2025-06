Quais times Carlo Ancelotti dirigiu como técnico?

Carlo Ancelotti é um dos nomes mais consagrados da história do futebol mundial. Não apenas por seus títulos, mas pela impressionante regularidade em clubes de elite ao longo de quase três décadas como treinador. Desde sua estreia na modesta Reggiana até alcançar a glória no Real Madrid, Ancelotti construiu uma carreira marcada por competência, liderança e um profundo conhecimento tático. O Lance! te conta quais os times Carlo Ancelotti dirigiu na sua vitoriosa carreira.

Ao longo de sua trajetória, o treinador italiano comandou 11 clubes diferentes, em cinco países distintos, e acumulou títulos nacionais, continentais e mundiais. Abaixo, conheça os times que ele treinou, os anos de cada passagem e seus principais números.

Quais times Carlo Ancelotti dirigiu?

Reggiana (1995–1996) - O primeiro trabalho de Ancelotti

Carlo Ancelotti começou sua carreira de treinador na Reggiana, na temporada 1995–96. Em sua única temporada no clube, conduziu a equipe ao acesso para a primeira divisão do futebol italiano.

Jogos: 41

41 Vitórias: 17

17 Empates: 14

14 Derrotas: 10

10 Aproveitamento: 41,46%

Foi o pontapé inicial de uma trajetória que logo o levaria a clubes mais ambiciosos.

Parma (1996–1998)

Na Parma, Ancelotti passou duas temporadas e ajudou a consolidar o clube como força emergente no cenário italiano. Foi nesta época que treinou jovens talentos como Gianluigi Buffon e Fabio Cannavaro.

Jogos: 87

87 Vitórias: 42

42 Empates: 27

27 Derrotas: 18

18 Aproveitamento: 48,28%

Apesar de não ter conquistado títulos, a boa campanha abriu as portas para a Juventus.

Juventus (1999–2001)

Ancelotti assumiu a Juventus em fevereiro de 1999. Apesar de campanhas sólidas, enfrentou forte concorrência da Roma e da Lazio no período. Não conquistou títulos com a Velha Senhora, mas manteve bons números.

Jogos: 114

114 Vitórias: 63

63 Empates: 33

33 Derrotas: 18

18 Aproveitamento: 55,26%

Saiu criticado por não conseguir repetir os sucessos da era Lippi.

AC Milan (2001–2009) - Trabalho histórico de Ancelotti

Foi no Milan que Ancelotti viveu sua primeira era dourada como técnico. Comandando uma geração estrelada que incluía Maldini, Pirlo, Kaká, Seedorf e Shevchenko, conquistou tudo o que era possível.

Jogos: 420

420 Vitórias: 238

238 Empates: 101

101 Derrotas: 81

81 Aproveitamento: 56,67%

56,67% Títulos: 2 Champions League (2003 e 2007), 1 Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa da UEFA, entre outros.

Chelsea (2009–2011)

Ancelotti teve uma passagem marcante no Chelsea, sendo o primeiro técnico a conquistar a Premier League com mais de 100 gols marcados em uma temporada.

Jogos: 109

109 Vitórias: 67

67 Empates: 20

20 Derrotas: 22

22 Aproveitamento: 61,47%

61,47% Títulos: Premier League (2009–10), FA Cup (2009–10), Community Shield (2009)

Paris Saint-Germain (2011–2013)

No PSG, foi parte fundamental do projeto de reconstrução do clube com investimento massivo da nova gestão. Montou a base do time que dominaria a Ligue 1 nos anos seguintes.

Jogos: 77

77 Vitórias: 49

49 Empates: 19

19 Derrotas: 9

9 Aproveitamento: 63,64%

63,64% Títulos: Ligue 1 (2012–13)

Real Madrid (2013–2015 e 2021–2025) - Consagração de Ancelotti

A trajetória de Ancelotti no Real Madrid se divide em duas passagens, ambas vitoriosas. Em 2013–14, levou o clube à histórica "La Décima", sua 10ª Champions. Após breve afastamento, voltou em 2021 para continuar a escrever história, culminando em mais dois títulos continentais.

Total de jogos: 353

353 Vitórias: 250

250 Empates: 50

50 Derrotas: 53

53 Aproveitamento médio: 70%+

70%+ Títulos: 3 Champions League (2014, 2022, 2024), 2 La Liga, Copa do Rei, Supercopas e Mundial de Clubes

Bayern de Munique (2016–2017)

Assumiu o Bayern com a missão de manter o domínio da equipe na Bundesliga. Apesar de conquistar o título nacional, sua passagem foi mais curta do que o esperado.

Jogos: 60

60 Vitórias: 42

42 Empates: 9

9 Derrotas: 9

9 Aproveitamento: 70,00%

70,00% Títulos: Bundesliga (2016–17), Supercopa da Alemanha (2x)

Napoli (2018–2019)

Ancelotti voltou à Itália para dirigir o Napoli, onde buscou manter o clube competitivo diante da hegemonia da Juventus. Não obteve conquistas, mas manteve desempenho sólido.

Jogos: 73

73 Vitórias: 38

38 Empates: 19

19 Derrotas: 16

16 Aproveitamento: 52,05%

Everton (2019–2021)

Em um desafio fora do eixo dos grandes, Ancelotti assumiu o Everton e buscou devolver competitividade ao clube de Liverpool. Teve início promissor, mas oscilou e deixou o cargo em 2021.

Jogos: 67

67 Vitórias: 31

31 Empates: 14

14 Derrotas: 22

22 Aproveitamento: 46,27%

Ancelotti, um treinador lendário

Carlo Ancelotti é o único técnico da história a conquistar campeonatos nacionais nas cinco principais ligas da Europa: Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Além disso, é o maior vencedor da história da UEFA Champions League com cinco títulos como treinador e nove no total, somando suas conquistas como jogador.

Com mais de 1.700 jogos oficiais na carreira técnica, Ancelotti é sinônimo de longevidade, adaptação e sucesso. Sua habilidade de lidar com elencos estrelados e sua serenidade à beira do campo fazem dele um dos técnicos mais respeitados e queridos do futebol mundial.