Lance de Vitor Roque em Palmeiras x Mirassol repercute: ‘Aí não’

Palmeiras e Mirassol se enfrentam, nesta quarta-feira (16), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão. O primeiro tempo do confronto entre as equipes foi marcado por um empate sem gols. Em campo, Vitor Roque teve uma chance de abrir o placar, mas acabou desperdiçando. O fato repercutiu nas redes sociais.

Torcedores do Alviverde lamentaram o resultado do lance envolvendo o camisa 9. A jogada aconteceu aos 15 minutos, quando o goleiro Walter, do Mirassol errou uma saída de bola. Raphael Veiga foi o responsável por realizar a interceptação do passe e tocar para Vitor Roque.

Dentro da área adversária, o atacante não conseguiu aproveitar a oportunidade. A defesa adversária se encontra exposta, o camisa 9 teve a oportunidade de finalizar de primeira, mas ao realizar um corte, acabou perdendo o ângulo do chute e a finalização foi para fora.