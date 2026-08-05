Gávea ou Núñez? Os bastidores da novela de Thiago Almada entre Flamengo e River Entenda os fatores que pesam na decisão e por que o Flamengo não pretende entrar em um leilão

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A negociação entre Flamengo e Thiago Almada entrou na reta decisiva, mas continua longe de um desfecho. Após a Copa do Mundo, o meia argentino ainda não comunicou onde pretende atuar na próxima temporada, transformando a disputa com o River Plate em uma das principais novelas desta janela de transferências. O Lance! traz os bastidores de todo esse enredo.

O Flamengo chegou a estabelecer a última segunda-feira como prazo para receber uma resposta do jogador. O limite, porém, foi flexibilizado. O diretor de futebol, José Boto, esteve na Argentina para uma reunião com o empresário do atleta e retornou ao Rio de Janeiro na madrugada de terça-feira, ainda sem uma definição. Mesmo disposto a esperar um pouco mais, o clube já deixou claro, em conversas com o Lance! e outros veículos, que não pretende participar de um leilão financeiro.

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— Aquilo que eu fui lá dizer é que nós não entraríamos em leilões. Aquilo que já tínhamos combinado é aquilo que vai ser, se ele quiser vir para o Flamengo. Pode vir o Almada, pode vir outro, pode não vir ninguém. Mas, se vier algum jogador, vai ser nas condições que o Flamengo quer, e não em leilões (...). Não vamos esperar eternamente. Contratações deste nível exigem paciência para não se pagar mais do que se deve. Mas também não vamos esperar para sempre — afirmou.

A indefinição não acontece por falta de interesse. Pelo contrário. Flamengo e River apresentaram projetos considerados competitivos, e a decisão envolve fatores que vão muito além do futebol.

O River Plate tem vantagem financeira

Hoje, o principal trunfo do River Plate é a proposta salarial. Segundo informações da jornalista Raisa Simplicio, confirmadas pelo Lance!, o clube argentino oferece cerca de cinco milhões de dólares por temporada, valor que gira em torno de R$ 2,1 milhões mensais. O Flamengo apresentou uma oferta próxima de R$ 1,8 milhão por mês, diferença de aproximadamente R$ 300 mil.

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Nos bastidores, o estafe de Almada chegou a pressionar o Rubro-Negro para igualar os valores oferecidos pelo River. A resposta, porém, foi negativa. O entendimento da diretoria é de que a proposta apresentada representa o limite considerado saudável para a política financeira do clube.

A negociação de Lucas Paquetá, concretizada anteriormente, já exigiu um esforço financeiro significativo. Por isso, a direção não pretende repetir o movimento e entende que não vale romper o planejamento por uma disputa salarial.

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José Boto resumiu esse posicionamento ao afirmar que o Flamengo não fará loucuras financeiras nem entrará em leilão por nenhum jogador.

O fator casa pesa para o River

Se a questão financeira favorece os argentinos, existe outro aspecto importante: a vida pessoal. Almada e sua família avaliam o próximo passo da carreira, levando em consideração questões de adaptação e qualidade de vida. Pessoas próximas ao jogador indicam que sua esposa não está totalmente convencida de que voltar a morar no Rio de Janeiro seja o cenário ideal neste momento.

O River, nesse aspecto, oferece o chamado "fator casa". Voltar para a Argentina significa estar próximo da família, da cultura e de um ambiente já conhecido.

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Almada com a camisa da seleção argentina (Foto: Divulgação)

Esse ponto ganha ainda mais peso porque, quando deixou o Botafogo, Almada tinha um plano muito claro: atuar apenas temporariamente no Brasil antes de seguir para o futebol europeu, onde acabou chegando por meio do Lyon. Algo que já estava previsto em contrato.

Agora, pela primeira vez desde então, ele precisa decidir se retorna ao futebol sul-americano ou tenta manter outro caminho na Europa. Aliás, permanecer no futebol europeu é o seu plano A. Entretanto, a ausência de ofertas faz com que olhe para a América do Sul.

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O Flamengo aposta no projeto esportivo

Se perde na questão financeira, o Flamengo acredita levar vantagem no aspecto esportivo. Enquanto o River Plate disputa a Sul-Americana, o Rubro-Negro segue vivo na Libertadores, busca diminuir a diferença para o líder Palmeiras no Brasileirão e mantém um elenco considerado um dos mais fortes do continente.

Além disso, o planejamento do clube contempla presença constante na disputa por títulos nacionais e internacionais, incluindo a próxima Copa do Mundo de Clubes, prevista para 2029.

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Outro ponto visto internamente como positivo é o relacionamento construído recentemente com o Atlético de Madrid. As negociações envolvendo Samuel Lino, Saúl Ñíguez e Filipe Luís fortaleceram a relação entre os clubes, fator que, em determinado momento da negociação, também facilitou a aproximação com o estafe de Almada.

Inclusive, antes da Copa do Mundo, representantes do jogador chegaram a sinalizar positivamente ao Flamengo. A prioridade, porém, sempre foi aguardar o fim do Mundial antes de tomar qualquer decisão.

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O tempo virou um problema

A expectativa rubro-negra era definir a contratação logo após a Copa do Mundo para que Almada pudesse ser inscrito nas oitavas de final da Libertadores. O prazo para inscrições termina neste sábado. Mas, mesmo que o acordo seja fechado a tempo, existe um obstáculo prático.

Para Almada, a Copa representou o encerramento de uma temporada extremamente longa, iniciada no futebol europeu. O jogador está oficialmente em período de férias e, na prática, teria até o dia 10 de agosto para se reapresentar ao Atlético de Madrid, clube que detém seus direitos econômicos.

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Ou seja, caso acerte com o Flamengo, dificilmente chegaria em condições físicas ideais para atuar imediatamente. Antes de estrear, precisaria cumprir um período de preparação semelhante ao realizado pelos atletas que retornaram recentemente do Mundial.

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A decisão continua aberta

Apesar do otimismo demonstrado por diferentes lados ao longo da negociação, a realidade é que Almada ainda não escolheu seu destino. A informação foi confirmada pelo próprio empresário do jogador.

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Enquanto isso, Flamengo e River Plate seguem aguardando uma resposta definitiva. O Rubro-Negro esticou um pouco o prazo inicialmente estabelecido, mas mantém a mesma posição: espera a decisão do atleta sem alterar sua proposta financeira. A novela, portanto, entra nos capítulos finais.

De um lado, o River Plate oferece um salário maior e o conforto de atuar novamente "em casa". Do outro, o Flamengo aposta em um projeto esportivo mais robusto, na disputa pelos principais títulos do continente e na estabilidade financeira para convencer um dos meias mais valorizados do futebol sul-americano.

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No fim, a escolha de Thiago Almada dificilmente será decidida apenas por cifras. Envolve carreira, família, planejamento e o momento de vida de um jogador que, aos 25 anos, sabe que a próxima decisão pode definir os rumos dos próximos anos de sua trajetória.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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