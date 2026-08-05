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Messi brilha em primeiro jogo como titular no Inter Miami pós-Copa

Argentino marca dois gols e dá assistência na vitória por 4 a 2 sobre o Atlético San Luis pela estreia da Leagues Cup

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 23:10
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Messi marcou duas vezes em Inter Miami x Atlético San Luis
Messi marcou duas vezes em Inter Miami x Atlético San Luis (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Lionel Messi brilhou em seu primeiro jogo como titular pelo Inter Miami após a disputa da Copa do Mundo. Na noite desta quarta-feira (5), o camisa 10 marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 4 a 2 sobre o Atlético San Luis, no Nu Stadium, em Miami, pela estreia da equipe na fase de grupos da Leagues Cup.

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Apesar de sair atrás no placar com gol de David Rodríguez, aos quatro minutos, o Inter Miami reagiu rapidamente. Aos 11, Messi empatou a partida após assistência de Noah Allen. O time da casa virou aos 26, com Telasco Segovia, novamente servido por Allen.

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Messi comanda reação

Ainda no primeiro tempo, Messi voltou a balançar as redes. Aos 44 minutos, o argentino aproveitou mais um passe de Noah Allen para ampliar a vantagem dos donos da casa. Nos acréscimos, foi a vez do camisa 10 retribuir a parceria e encontrar Micael, que marcou o quarto gol do Inter Miami antes do intervalo.

Na etapa final, o Atlético San Luis diminuiu com Sergio, aos 51 minutos, mas não conseguiu ameaçar a vitória da equipe norte-americana. O Inter apenas administrou a vantagem até o apito final e estreou com triunfo na competição.

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Além da atuação decisiva de Messi, o duelo marcou o retorno do astro argentino ao time titular após a Copa do Mundo. O Inter Miami também contou entre os titulares com Casemiro e Rodrigo De Paul, enquanto Luis Suárez ficou fora da partida por suspensão.

Messi marcou duas vezes em Inter Miami x Atlético San Luis
Messi marcou duas vezes em Inter Miami x Atlético San Luis (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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