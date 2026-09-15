Cristiano Ronaldo vive noite de pesadelo em goleada do Al-Nassr
Jogador passou em branco no duelo da Champions League asiática
Cristiano Ronaldo amargou nesta terça-feira (15) uma das piores derrotas de sua carreira. O Al-Nassr foi goleado pelo Al Ain por 4 a 0, nos Emirados Árabes Unidos, pela Champions League Asiática, em uma atuação marcada pelo domínio do adversário e pela dificuldade da equipe saudita para reagir. O português passou em branco e teve poucas oportunidades para incomodar o goleiro rival.
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A derrota para o Al Ain também tem um peso especial na passagem de Cristiano Ronaldo pelo futebol saudita. Desde que o português chegou ao Al-Nassr, em 2023, ele nunca havia sofrido uma goleada tão expressiva quanto o 4 a 0 desta terça-feira (15). O resultado supera, por exemplo, a derrota por 4 a 1 para o Al-Hilal na Supercopa da Arábia Saudita de 2024, até então um dos reveses mais duros do atacante pelo clube.
Veja as maiores derrotas de Cristiano Ronaldo na carreira
- 19/11/2008 — Brasil 6 x 2 Portugal — Amistoso
- 29/11/2010 — Barcelona 5 x 0 Real Madrid — La Liga
- 24/10/2021 — Manchester United 0 x 5 Liverpool — Premier League
- 15/09/2026 — Al Ain 4 x 0 Al-Nassr — Champions League Asiática
- 13/08/2022 — Brentford 4 x 0 Manchester United — Premier League
- 07/05/2022 — Brighton 4 x 0 Manchester United — Premier League
- 21/11/2015 — Real Madrid 0 x 4 Barcelona — La Liga
- 07/02/2015 — Atlético de Madrid 4 x 0 Real Madrid — La Liga
- 16/06/2014 — Alemanha 4 x 0 Portugal — Copa do Mundo
- 17/08/2024 — Al-Hilal 4 x 1 Al-Nassr — Supercopa Saudita
- 20/11/2021 — Watford 4 x 1 Manchester United — Premier League
- 24/04/2013 — Borussia Dortmund 4 x 1 Real Madrid — Champions League
- 14/03/2009 — Manchester United 1 x 4 Liverpool — Premier League
- 29/10/2005 — Middlesbrough 4 x 1 Manchester United — Premier League
- 14/03/2004 — Manchester City 4 x 1 Manchester United — Premier League
Al-Nassr sofre com pressão do Al Ain
O Al Ain assumiu o controle da partida desde os primeiros minutos e encontrou espaços principalmente pelo lado direito da defesa do Al-Nassr. A equipe da casa utilizou cruzamentos para levar perigo e chegou perto de abrir o placar antes de conseguir transformar a superioridade em gol.
A vantagem saiu aos 24 minutos, quando Houssine Rahimi aproveitou um erro na saída de bola do Al-Nassr e finalizou para colocar o Al Ain na frente. Cristiano Ronaldo teve uma das poucas oportunidades dos visitantes no primeiro tempo em uma cabeçada após cobrança de escanteio, mas não conseguiu marcar.
O cenário não mudou após o intervalo. O Al-Nassr continuou com dificuldades para controlar o jogo e sofreu o segundo gol aos 63 minutos, novamente com Houssine Rahimi. O lance chegou a ser analisado pelo VAR por um possível toque de mão, mas o gol foi confirmado. Com o Al-Nassr sem conseguir reagir, o Al Ain aproveitou os espaços para ampliar a vantagem. Aos 72 minutos, Soufiane Rahimi recebeu dentro da área e bateu no canto oposto para fazer 3 a 0.
Cristiano Ronaldo ainda tentou participar das ações ofensivas, mas teve pouco espaço diante da marcação adversária. A principal oportunidade do português veio em uma cobrança de falta, sem conseguir evitar que o Al Ain mantivesse o controle da partida. O quarto gol saiu aos 85 minutos. Depois de mais uma jogada de Soufiane Rahimi, Giakoumakis completou a goleada e fechou o placar em 4 a 0.
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